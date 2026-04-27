Deus ex machina: stigla cijena priključenja

Četiri godine odugovlačenja završile su prosvjetljenjem i donošenjem odluke baš u tjednu Inicijative triju mora u Dubrovniku. Slučajno.

Slučajno ili ne, odluka koja se čekala četiri godine donesena je baš u vrijeme održavanja Inicijative triju mora u Dubrovniku. Energetika u fokusu, kamere uključene … i taman tada Hrvatska energetska regulatorna agencija napokon otkriva koliko košta priključak na mrežu. Tajming, naravno, nije nevažan detalj.

Nakon godina ‘uskoro’, ‘u završnoj fazi’ i ‘čekamo još jednu doradu’. Od 2022. slušalo se da su cijene praktički gotove. Samo što je uvijek trebalo još nešto: usuglašavanje, plan, korekcija. HOPS i HEP ODS slali su prijedloge, regulator ih vraćao, a investitori čekali. A Lider je u nizu tekstova prenosio obećanja u kojima se iznova najavljivalo da će odluka biti donesena na jesen. Samo nisu rekli koje godine.

Nakon četiri godine neizvjesnosti, sustav je sveden na jednostavnu formulu: euro po kilovatu. Gotovo da se čovjek zapita zašto se na to čekalo toliko dugo.

Špekulanti i pravi investitori

Pogotovo ako se prisjetimo da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar donedavno bio vrlo kritičan prema obnovljivim izvorima. Isticao da je na poticaje i otkup električne energije iz obnovljivih izvora do sada potrošeno više od četiri milijarde eura, no da su rezultati daleko od očekivanih.

Iako ozbiljnih poticaja u ovom sektoru nije bilo preko deset godina. A brojka od četiri milijarde preuveličana je za dvije. No, dvije milijarde, gore-dole.

Ministar sada poziva ‘prave investitore’ i kritizira špekulante. Sve zvuči jednostavno. Samo što je sustav godinama stvarao uvjete u kojima je špekulacija bila racionalnija od ulaganja. Izostanak pravila kreirao je neizvjesnost - valutu koju ozbiljni investitori najmanje podnose.

Spontano prosvjetljenje

U pozadini ove odluke teško je ne vidjeti i pitanje: tko je zapravo požurio Hrvatsku da je donese baš sada? Četiri godine odugovlačenja rijetko završavaju spontanim prosvjetljenjem. Pitanje nije zašto je donesena sada, nego tko je sve morao povući da se konačno donese.

Bilo bi lijepo vjerovati da nas je opametila iranska energetska kriza, kad već nije ukrajinska. No Hrvatska očito uči sporije. I skuplje.

Energija više nije fusnota

Čak je i nizozemski eurozastupnik shvatio koliko sunčanih sati imamo i s nevjericom gledao naš, gotovo ideološki otpor prema solarnoj energiji. A mi smo u međuvremenu glumili poznatog patka iz Disneyevog crtića koji pada s visine i uporno ignorira činjenicu da zna letjeti.

A onda, opet sasvim slučajno, stiže vijest o AI centru Pantheon i ulaganju od 50 milijardi eura, koji bez energije ne postoji. Projekt taman dovoljno velik da energija najednom prestane biti fusnota.

Možda se sada napokon odblokiraju i natjeačji za energetska odobrenja na državnom zemljištu... Čuda se, čini se, ipak događaju.

Ipak, važno je da su pravila napokon tu. Neki investitori će otvarati šampanjac jer su donesena, drugi će ih možda kritizirati i dalje sanjati o alkemijskoj cijeni od nula eura po kW, no ključna razlika je što se rizik sada barem može izračunati, a ne pretpostavljati.

Izgleda da Godot ipak dolazi. Samo mu je trebala prava pozornica.