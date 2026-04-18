Sigurnost u doba AI-ja: Vaš identitet je nova granica koju morate braniti

Ni najnaprednija tehnologija ne može zamijeniti ono što većini tvrtki doista nedostaje – uređene procese, jasnu odgovornost i organizacijsku zrelost

Dok regulatori postrožuju pravila, a kibernetički napadi postaju sve sofisticiraniji, kompanije ulaze u novu fazu sigurnosne utrke, onu u kojoj umjetna inteligencija igra na obje strane. Unatoč dramatičnim najavama stručnjaci upozoravaju da ključ obrane nije samo tehnologija nego i organizacijska zrelost. Kibernetička sigurnost više nije tema rezervirana za IT odjele, nego jedno od ključnih pitanja upravljanja poslovnim rizicima. Razlog tomu nije samo regulativni pritisak koji direktivama NIS2 i DORA ​ jasno definira obveze kompanija i njihovih uprava već i brza promjena prirode prijetnji.

U središtu tih promjena umjetna je inteligencija. Ona omogućuje napadačima veću brzinu i preciznost, ali i obrani daje nove alate za otkrivanje prijetnji i reakciju. Upravo iz toga dvostrukog učinka proizlazi sve češći narativ o 'AI-ju protiv AI-ja'.

Neutralni AI

Stručnjak za kibernetičku sigurnost i član Uprave u Infigu Bojan Ždrnja te voditelj Službe informacijske sigurnosti u Aircashu Dražen Pranić slažu se da takav okvir ima smisla, ali samo do neke granice.

– Nije riječ samo o narativu, ali ni o potpunoj revoluciji preko noći. AI već danas ubrzava i napade i obranu, no presudan faktor i dalje su ljudi, procesi i sposobnost organizacije da brzo prepozna i zaustavi incident. Svakako možemo primijetiti da se i napadači i obrana sve više koriste umjetnom inteligencijom. Može se očekivati da će se te mogućnosti poboljšati u budućnosti, no presudan faktor ostat će ljudi i procesi – rekao je Ždrnja.

Tradicionalni model zaštite perimetra više nije održiv. Sigurnost se sve više premješta na razinu identiteta i kontinuiranog nadzora

U praksi to znači da tehnologija ne mijenja temeljnu logiku sigurnosti, nego pojačava postojeće razlike između organizacija koje imaju uređene procese i onih koje ih tek uspostavljaju. Na to se nastavlja Pranić, koji naglašava kako je AI prije svega alat, a ne samostalni akter u sigurnosnoj okolini.

– Umjetna inteligencija neutralna je tehnologija kojom se danas jednako koriste napadači i obrana. Već vidimo kako ona ubrzava i sofisticira napade, ali istodobno znatno podiže razinu sprječavanja i otkrivanja. Ipak, narativ o 'AI protiv AI-ja' zasad je donekle pretjeran – objasnio je Pranić.