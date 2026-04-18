Biznis i politika

Sigurnost u doba AI-ja: Vaš identitet je nova granica koju morate braniti

18. travnja 2026.
Hand unlocking laptop with key, symbolizing symbolizing cybersecurity measures, protecting online data, and secure access to digital information. Contemporary art. Concept of cybersecurity, business

foto Shutterstock
Luka Kasalo
Ni najnaprednija tehnologija ne može zamijeniti ono što većini tvrtki doista nedostaje – uređene procese, jasnu odgovornost i organizacijsku zrelost

Dok regulatori postrožuju pravila, a kibernetički napadi postaju sve sofisticiraniji, kompanije ulaze u novu fazu sigurnosne utrke, onu u kojoj umjetna inteligencija igra na obje strane. Unatoč dramatičnim najavama stručnjaci upozoravaju da ključ obrane nije samo tehnologija nego i organizacijska zrelost. Kibernetička sigurnost više nije tema rezervirana za IT odjele, nego jedno od ključnih pitanja upravljanja poslovnim rizicima. Razlog tomu nije samo regulativni pritisak koji direktivama NIS2 i DORA ​ jasno definira obveze kompanija i njihovih uprava već i brza promjena prirode prijetnji.

U središtu tih promjena umjetna je inteligencija. Ona omogućuje napadačima veću brzinu i preciznost, ali i obrani daje nove alate za otkrivanje prijetnji i reakciju. Upravo iz toga dvostrukog učinka proizlazi sve češći narativ o 'AI-ju protiv AI-ja'.

Neutralni AI

Stručnjak za kibernetičku sigurnost i član Uprave u Infigu Bojan Ždrnja te voditelj Službe informacijske sigurnosti u Aircashu Dražen Pranić slažu se da takav okvir ima smisla, ali samo do neke granice.

– Nije riječ samo o narativu, ali ni o potpunoj revoluciji preko noći. AI već danas ubrzava i napade i obranu, no presudan faktor i dalje su ljudi, procesi i sposobnost organizacije da brzo prepozna i zaustavi incident. Svakako možemo primijetiti da se i napadači i obrana sve više koriste umjetnom inteligencijom. Može se očekivati da će se te mogućnosti poboljšati u budućnosti, no presudan faktor ostat će ljudi i procesi – rekao je Ždrnja.

Tradicionalni model zaštite perimetra više nije održiv. Sigurnost se sve više premješta na razinu identiteta i kontinuiranog nadzora

U praksi to znači da tehnologija ne mijenja temeljnu logiku sigurnosti, nego pojačava postojeće razlike između organizacija koje imaju uređene procese i onih koje ih tek uspostavljaju. Na to se nastavlja Pranić, koji naglašava kako je AI prije svega alat, a ne samostalni akter u sigurnosnoj okolini.

– Umjetna inteligencija neutralna je tehnologija kojom se danas jednako koriste napadači i obrana. Već vidimo kako ona ubrzava i sofisticira napade, ali istodobno znatno podiže razinu sprječavanja i otkrivanja. Ipak, narativ o 'AI protiv AI-ja' zasad je donekle pretjeran – objasnio je Pranić.

#Kibernetička Sigurnost#Umjetna Inteligencija#Nis2#Dora#Phishing#Bojan ždrnja#Dražen Pranić
vezani članci
