Turizam stagnira: Privatni smještaj podbacio, hotele spasila predsezona

Hoteli su ove godine bilježili bolju popunjenost kapaciteta i nose gotovo pola dolazaka, obiteljski smještaj čeka špicu sezone

Službeni podaci sustava eVisitor za prvu polovicu godine pokazuju potpunu stagnaciju hrvatskog turizma u odnosu na isto razdoblje lani. S ostvarenih 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, domaći je turizam ostao na nuli, odnosno točno na razini prošlogodišnjih rezultata.

Ako se pita ministra turizma Tončija Glavinu i direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića, rezultati su u skladu s tržišnim kretanjima i geopolitičkim izazovima te su podjednaki rezultatima svih naših mediteranskih konkurenata.

– Postoji rast, ali blagi, u promilima – rekao je ministar Glavina, dodavši da su i ti pokazatelji potvrda kvalitete i brojnih iskoraka u predsezoni, što je i strateška odrednica hrvatskog turizma – produljenje sezone.

Tonči Glavina

Dok se kontinent s Gradom Zagrebom izvukao s minimalnim rastom od jedan posto i s ostvarenih 2,4 milijuna noćenja, Jadran bilježi 27,1 milijun noćenja, što je potpuno jednako prošlogodišnjim pozicijama.

Predsezonu izvukli hoteli

Ono što je još zanimljivo iščitati iz službenih podataka jest da je podbacio privatni smještaj. Hoteli, koji čine svega 14 posto ukupnih komercijalnih kapaciteta u zemlji, uspjeli su privući čak 47 posto svih komercijalnih dolazaka u prvih šest mjeseci.

S druge strane, privatni smještaj, koji drži uvjerljivu većinu s čak 52 posto ukupnih komercijalnih kapaciteta, u prvoj je polovici godine ostvario tek 27 posto dolazaka. Valja dodati da kampovi drže 20 posto kapaciteta i bilježe 15 posto dolazaka.

Rasla je, doduše, prihodovna strana. U prvom je tromjesečju ostvareno 945,2 milijuna eura prihoda od turizma, što predstavlja povećanje od 9,2 posto. Na pitanje o korelaciji tog rasta potrošnje i podataka o fiskaliziranim računima u lipnju ove i prošle godine, koji ukazuju na to da su cijene ipak rasle, ministar je ustvrdio da se ti podaci ne mogu izravno uspoređivati.

– Podaci o rastu potrošnje su podaci Hrvatske narodne banke, a podatke o fiskalizaciji generira Porezna uprava – rekao je ministar, ponovivši kako je trend snažnog povećanja prihoda jasan.

Upitan kako je tržište reagiralo na apele da se ne povećavaju cijene, ustvrdio je da je zadovoljan reakcijom turističkih kompanija koje i dalje imaju aktualne akcije i promotivne kampanje.

– Vjerujemo da ćemo, uz pametnu cjenovnu politiku, uspješno odraditi i ovo drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i posezonu – istaknuo je ministar Glavina.

Pad na ključnim auto-destinacijama

Gledano prema tržištima, tijekom prvih šest mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke (5,6 milijuna noćenja), Hrvatske (4,2 milijuna), Slovenije (2,9 milijuna), Austrije (2,5 milijuna), Poljske (1,6 milijuna), UK-a (1,4 milijuna), Češke (1,1 milijun) i SAD-a (1 milijun).

No, i tu su se podaci u odnosu na protekle godine promijenili – broj njemačkih, austrijskih i poljskih turista je u padu, a raste broj domaćih turista, pogotovo u predsezoni, kao i turista iz Slovenije, Češke, SAD-a, BiH i Italije.

Unatoč minusima s ključnih tržišta, Glavina se poziva na europsku statistiku.

– Prema podacima Eurostata za prvo tromjesečje, Hrvatska je četvrta destinacija u Europi po ostvarenim noćenjima, ostavivši iza sebe konkurente poput Grčke, Španjolske, Italije i Portugala. Svoje promotivne aktivnosti prilagodili smo aktualnoj situaciji i izazovima s kojima se suočavamo, što je polučilo dobre rezultate.

Kada je riječ o regionalnoj slici, prva tri mjesta po noćenjima drže Istra (8,7 milijuna), Splitsko-dalmatinska županija (5,3 milijuna) i Kvarner (4,7 milijuna). Među destinacijama prednjače Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb i Split.

Kristjan Staničić

Ministarstvo i direktor HTZ-a Staničić naglašavaju uspjeh turističkih kampanja, poput one s Johnom Malkovichem, za što se ukupno izdvojilo više od šest milijuna eura. Osim toga, Staničić je spomenuo i ugovaranje 74 nove aviolinije, tako da ih je ove sezone ukupno 330. Ipak, ti golemi financijski i logistički ulozi u konačnici su osigurali rezultate koji su tek na razini prošlogodišnjih.