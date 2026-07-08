NATO opomenuo banke: Jače financirajte obrambenu industriju

Vodeće svjetske banke već su mobilizirale 217 milijardi dolara nakon pritiska glavnog tajnika Marka Ruttea sa summita u Ankari

Saveznici NATO-a pokrenuli su na jučerašnjem Forumu obrambene industrije u Ankari 'Poziv na akciju' usmjeren prema financijskim institucijama. Cilj je povećati ulaganja privatnog kapitala u sektor obrane, sigurnosti i otpornosti diljem Saveza.

Inicijativa je predstavljena u sklopu velikog dvodnevnog summita NATO-a koji se održava u turskoj prijestolnici, a označava jasan signal komercijalnim kreditorima koji su do sada, često zbog ESG kriterija i etičkih smjernica, izbjegavali financiranje vojne industrije.

Trenutačna ulaganja nedovoljna

Govoreći na događaju, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte naglasio je da su trenutačna ulaganja nedovoljna za zadovoljenje rastuće potražnje za obrambenim sposobnostima te da su za održavanje snažne obrane i poticanje inovacija nužni znatno veći volumeni privatnog kapitala.

Iako se u obranu danas ulaže više nego prije, Rutte je otvoreno poručio da to nije ni približno dovoljno te da je jučerašnje pokretanje inicijative tek početak tjesnije suradnje s financijskim sektorom.

Novi dokument tako izravno potiče financijske institucije na agresivnije povećanje kreditiranja i ulaganja u vlasnički kapital unutar sektora obrane, dok se od država članica očekuje da ojačaju domaće mehanizme financiranja i aktivno podrže modele javno-privatnog suinvestiranja kako bi se smanjio rizik za privatne igrače.

Mobilizirano 217 milijardi dolara

Inicijativu su odmah službeno podržale neke od najvećih globalnih i regionalnih financijskih institucija, uključujući Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, NatWest, Danske Bank, Kanadsku banku za razvoj poslovanja, poljski PKO Bank Polski te NATO-ov vlastiti inovacijski fond.

Ove su institucije, prema službenim podacima, već sada zajednički mobilizirale 217 milijardi dolara kapitala namijenjenog obrani i sigurnosti, no pritisak Saveza nastavlja se s ciljem dodatnog podebljavanja vojnih proračuna.