Čak 13 hrvatskih tehnoloških tvrtki među 500 najbrže rastućih u EMEA

Deloitteova ljestvica potvrđuje rast domaćeg tehnološkog sektora, a na popisu su Orqa, Aircash, Monri Payments, Farseer i drugi

Deloitte je u lipnju objavio rezultate EMEA Technology Fast 500 za 2025. godinu, u kojem se ističe 500 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u Europi, na Bliskom istoku i u Africi. Kako stoji u priopćenju te kompanije, ovogodišnje izdanje otkriva primjetan pomak u geografskoj distribuciji kompanija s visokim rastom diljem EMEA regije u usporedbi s prethodnom godinom. Natječaj je proveden unutar 24 zemlje EMEA regije.

Prosječna stopa rasta među svih 500 rangiranih kompanija iznosila je 1.132 posto, pri čemu je sektor medija, marketinga i zabave zabilježio najveći prosječni rast od 1.470 posto. Slijede sektor ekološke tehnologije s prosječnim rastom od 1.370 posto i hardvera s prosječnim rastom od 1.237 posto te softver s 1.081 posto. Posebno je značajno da su 152 kompanije ostvarile stope rasta veće od 1.000 posto.

Na vrhu liste nalazi se Stunlock Studios AB, švedski proizvođač videoigara, s izvanrednom stopom rasta od 13.473 posto.

- Nakon uspjeha hrvatskih kompanija na Deloitteovu natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija Srednje Europe, posebno nas veseli što je taj uspjeh potvrđen i na široj Deloitte EMEA Technology Fast 500 ljestvici. Uz sedam hrvatskih tvrtki koje su se plasirale među 50 najbrže rastućih u Srednjoj Europi, na EMEA Technology Fast 500 ljestvici našlo se još šest dodatnih uspješnih hrvatskih tehnoloških kompanija – izjavio je Natko Sertić, glavni partner za poreze u CE South regiji.

Natko Sertić

Dodao je da je to 'samo samo dokaz kvalitete i prisutnosti naših uspješnih tehnoloških kompanija i u široj regiji', čestitajući svim sudionicima na njihovim iznimnim rezultatima poručujući da se raduju 'vidjeti njihov daljnji razvoj i doprinos na globalnu tehnološku scenu'.

- Dok etablirana tehnološka središta poput UK-a, nordijskih zemalja i zapadne Europe i dalje dominiraju rangiranjem u apsolutnom smislu, najnoviji podaci pokazuju jasno jačanje tržišta srednje i istočne Europe, pri čemu zemlje poput Češke, Slovačke i Hrvatske značajno povećavaju svoju zastupljenost među najbrže rastućim tehnološkim kompanijama, a što pokazuje našu sposobnost brzog prilagođavanja globalnim trendovima poput umjetne inteligencije i digitalne transformacije – istaknula je Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Fast 50 programa u Hrvatskoj.

Katarina Pavlović

Posebno ohrabruje činjenica da hrvatske tehnološke tvrtke sve češće ostvaruju međunarodni uspjeh, potvrđujući kako domaće tržište raspolaže talentom, inovativnošću i poduzetničkom energijom potrebnom za konkuriranje na globalnoj razini.

Na Deloitteovoj listi Fast 500 EMEA iz Hrvatske, uz već poznate pobjednike prethodno održanog natječaja 50 najbrže rastućih kompanija Srednje Europe najbolje je plasirana kompanija Margins, a slijede Cactus Code, Orqa, Spectral Core, Farseer, B.I.D. Grupa i Utiliter. Plasman na ovoj proširenoj listi ostvarili su i Udonis, Monri Payments, Aircash, BARREK, Dice Digital Innovation Centre d.o.o. i Amplibit.

Hrvatske tehnološke kompanije na Deloitteovoj listi 500 najbrže rastućih EMEA regije

- Čestitamo svim našim uspješnim kompanijama na plasmanu i pozivamo sve naše tehnološke kompanije da sudjeluju u aktualnom natječaju za 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija Srednje Europe za 2026. koji je otvoren do kraja kolovoza, a koji je i svojevrsna ulaznica za sudjelovanje u natječaju EMEA Technology Fast 500 – stoji na kraju priopćenja.

Kompletnu listu EMEA Technology Fast 500 pogledajte na linku: EMEA Fast 500