Hrvatska u vrhu Europe: Drugi smo po kvaliteti streaminga

Hrvatska se po kvaliteti streaminga plasirala tik do Austrije, što našim korisnicima jamči vrhunsko gledanje videa bez prekida.

Hrvatska je zauzela visoko drugo mjesto u kvaliteti fiksnog streaminga na ljestvici platforme nPerf, ostvarivši između siječnja i svibnja 2026. godine indeks performansi od 87 posto. Ispred naše zemlje nalazi se samo vodeća Austrija (87,6 posto), a istraživanje je obuhvatilo 20 država i teritorija usporedive veličine.

Ovaj indeks, izračunat na temelju testova u rezolucijama 720p, 1080p i 4K, odražava sposobnost veza da emitiraju videozapise bez prekida. Na primjer, rezultat od 87 posto znači da hrvatski korisnici uživaju gotovo maksimalnu kvalitetu, s vrlo malo usporavanja ili smanjenja rezolucije tijekom gledanja filmova ili serija.

Rezultati Hrvatske među najboljima

Hrvatska je ostvarila indeks od 87 posto za streaming na fiksnoj mreži, što ju svrstava na drugo mjesto ljestvice, sa zaostatkom od samo 0,6 postotnih bodova za Austrijom (87,6 posto).

Iza nje su se plasirale Irska (86 posto) i Latvija (85,9 posto), dvije zemlje u kojima korisnici ipak primjećuju nešto više fluktuacija tijekom gledanja sadržaja u visokoj rezoluciji.

Za usporedbu, razlika od jednog boda u ovom indeksu u stvarnim uvjetima može značiti jedan do dva dodatna prekida po satu streaminga u 4K rezoluciji.

Općenito gledajući, rezultati Hrvatske među najboljima su u Europi, uz bok zemljama poput Grčke (85,1 posto) ili Češke (85 posto), u kojima stabilnost veza pruža slično korisničko iskustvo. Na dnu ljestvice nalaze se teritoriji poput Hondurasa (61,2 posto) s rezultatom nižim za čak 25,8 bodova, što ilustrira znatno veće poteškoće u emitiranju videozapisa visoke kvalitete bez prekida.

Minimalne razlike među top 10

Analiza podataka pokazuje da su među prvih deset zemalja na ljestvici, od Austrije (87,6 posto) do Litve (80,9 posto), razlike minimalne te iznose između 0,6 i 6,7 bodova.

Za korisnike to znači da razlika između prvog i desetog mjesta često rezultira samo s nekoliko dodatnih sekundi učitavanja za video u 1080p rezoluciji ili blagom varijacijom u vremenu prilagodbe rezolucije.

Hrvatska se s rezultatom od 87 posto ističe stabilnošću koja je vrlo blizu vodećim zemljama, pružajući svojim korisnicima besprijekorno streaming iskustvo, bilo da gledaju filmove, emisije uživo ili interaktivni sadržaj.

Razlike u odnosu na zemlje s rezulatima u sredini ljestvice, poput Srbije (82,8 posto) ili Bugarske (82,1 posto), ostaju umjerene, što potvrđuje relativnu ujednačenost fiksne infrastrukture u ovom geografskom i demografskom okruženju, zaključuje se u priopćenju nPerfa.