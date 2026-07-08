Država kasni, poduzetnicima prijete kazne unatoč predanim zahtjevima

UGP upozorava da poslodavci uredno predaju zahtjeve za strane radnike, no zbog sporosti institucija trpe štetu i riskiraju kazne

Udruga Glas poduzetnika uputila je zahtjeve za dostavu informacija Ministarstvu rada, MUP-u, Državnom inspektoratu i HZZ-u zbog sve većeg broja prijava poduzetnika vezanih uz provedbu Zakona o strancima i izdavanje dozvola za boravak i rad stranih radnika. Prijave dolaze iz cijele Hrvatske, posebno iz ugostiteljstva, turizma, građevinarstva i drugih djelatnosti koje ovise o stranim radnicima.

Poduzetnici ne osporavaju zakonito zapošljavanje ni inspekcijske nadzore. Problem je u tome što poslodavci na vrijeme predaju uredne zahtjeve, prikupe dokumentaciju i ispune svoje obveze, a zatim čekaju državu. Dok čekaju, radnici ne mogu početi raditi, posao trpi, sezona prolazi, a rizik kazni ostaje na poduzetnicima.

Nije isto kršiti zakon i čekati državu

UGP smatra neprihvatljivim da poslodavci koji su postupali zakonito i u dobroj vjeri snose posljedice administrativnih kašnjenja koja nisu izazvali. Država ne može od poduzetnika tražiti poštivanje svakog roka, a sama ne poštovati vlastite rokove.

Ako je zahtjev predan uredno i na vrijeme, poslodavac ne smije biti kažnjen zato što institucije nisu svoj posao odradile u zakonskom roku.

Kašnjenje dozvole nekome znači izgubljenu sezonu

UGP upozorava da ovo nije samo administrativni problem. U turizmu, ugostiteljstvu, građevinarstvu i drugim radno intenzivnim djelatnostima kašnjenje dozvola izravno ugrožava poslovanje, prihode, ugovore, organizaciju rada i opstanak mikro i malih poduzetnika.

Za sustav je jedan predmet možda samo broj. Za poduzetnika to može biti smjena koju nema tko odraditi, gradilište koje kasni ili sezona koja propada.

UGP od nadležnih institucija traži podatke o rokovima rješavanja zahtjeva, broju neriješenih predmeta, razlozima kašnjenja, koordinaciji institucija i primjeni načela razmjernosti u inspekcijskim nadzorima.

UGP je danas tim povodom uputio službene dopise Ministarstvu rada, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Državnom inspektoratu kako bi prikupio službene informacije, utvrdio činjenice i predložio konkretna rješenja za učinkovitiju provedbu Zakona o strancima.

Dopisima UGP ujedno traži informacije o analitičkim podlogama i procjenama učinaka korištenima pri pripremi izmjena Zakona o strancima, kao i o načinu uključivanja predstavnika gospodarstva u izradu propisa.

UGP traži hitan koordinacijski sastanak Ministarstva rada, MUP-a, HZZ-a, Državnog inspektorata i predstavnika gospodarstva radi usuglašavanja jedinstvene prakse.

Traži se i daljnja digitalizacija postupaka: elektroničko podnošenje zahtjeva, elektroničko dopunjavanje dokumentacije, praćenje statusa predmeta u stvarnom vremenu i automatsko obavještavanje poslodavaca.

Država prvo mora urediti vlastite procedure

Poduzetnici ne traže izuzeće od zakona. Traže da se razlikuje one koji zakon krše od onih koji su svoje obveze ispunili i čekaju državu.

Ako država želi uredno tržište rada, mora prvo urediti vlastite procedure. Poduzetnici ne smiju biti kolateralne žrtve sporih postupaka, loše koordinacije institucija i sustava koji vlastito kašnjenje pokušava pretvoriti u tuđu odgovornost.