MojPosao: U prvih šest mjeseci 6,6 posto manje oglasa za posao

Pad broja objavljenih oglasa za posao vidljiv je u gotovo svim županijama, a najizraženiji je bio u Vukovarsko-srijemskoj, za 28,6 posto

U prvih šest mjeseci ove godine objavljeno je više od 23 tisuće oglasa za posao, što predstavlja pad od 6,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, podaci su portala MojPosao objavljeni u srijedu.

Istodobno, broj poslodavaca koji su oglašavali radna mjesta smanjio se za dva posto, dok je s druge strane interes kandidata nastavio rasti, pa je broj prijava na oglase porastao za 3,3 posto na godišnjoj razini. Još izraženiji rast vidi se u broju prijava po pojedinom oglasu, pri čemu je prosječan broj prijava po oglasu porastao s prošlogodišnje 34 na 40 prijava, pokazala je analiza tržišta rada koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom MojPosao.

Inače, budući da poslodavci jednim oglasom mogu tražiti jednog ili više radnika, s portala procjenjuju da je stvaran broj traženih zaposlenika u prvih šest mjeseci bio najmanje 20 posto veći od broja objavljenih oglasa.

Kao i prethodnih godina, i u prvoj polovici 2026. najveća potražnja za radnicima bila je u trgovini i prodaji, a ta je kategorija činila gotovo četvrtinu svih objavljenih oglasa za posao, s udjelom od 24,9 posto. Slijede turizam i ugostiteljstvo s 13,2 te financije i računovodstvo s 12,8 posto.

Unatoč određenim oscilacijama na tržištu rada, ističu s portala MojPosao, profil najtraženijih radnika u Hrvatskoj ostaje relativno stabilan, pa tako poslodavci i dalje najveću potrebu iskazuju za zanimanjima koja su snažno povezana s operativnom podrškom, prodajom te uslužnim djelatnostima. Najtraženije zanimanje je prodavača/trgovca, a slijede skladištari, vozači, prodajni savjetnici, konobari/barmeni, kuhari i administratori.

I nadalje su Grad Zagreb i Zagrebačka županija središta hrvatskog tržišta rada, s obzirom da se u prvoj polovici godine na ovo područje odnosilo čak 65,8 posto svih objavljenih oglasa za posao, što je znatno više nego lani, kada je njihov udio iznosio 53 posto. Slijede Splitsko-dalmatinska županija sa 16,7 te Primorsko-goranska s 14,5 posto, pokazala je analiza.

Slavonske županije prednjače po padu broja oglasa

Pad broja objavljenih oglasa za posao vidljiv je u gotovo svim županijama, a najizraženiji je bio u Vukovarsko-srijemskoj, za 28,6 posto, zatim u Virovitičko-podravskoj, 23,9 posto, te u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji, koje bilježe pad od 22,8 posto.

S druge strane, najblaži pad bilježe Krapinsko-zagorska županija, 1,5 posto, Varaždinska, 4,8 posto te Splitsko-dalmatinska, 5,3 posto.

Kada je riječ o traženoj razini obrazovanja, najveći udio oglasa namijenjen je kandidatima sa srednjom stručnom spremom, na koje se odnosi 41,6 posto ukupnog broja objavljenih natječaja za slobodna radna mjesta. Oglasi za kandidate s visokom stručnom spremom drže udio od 22,3 posto, a s višom stručnom spremom od 21,2 posto.

U pogledu vrste radnog odnosa, i dalje prevladavaju oglasi za stalni posao, pa se tako čak 88,8 posto oglasa odnosilo na rad na neodređeno vrijeme, što je rast u odnosu na prošlogodišnjih 80 posto, navodi se u analizi.

U odnosu na prošlu godinu zabilježen je rast udjela oglasa za rad na neodređeno te pad udjela oglasa za rad na određeno vrijeme, a kako se navodi u objavi, takav trend sugerira da poslodavci putem portala za oglašavanje slobodnih radnih mjesta sve češće traže kandidate za stalne pozicije, dok se za privremene i kratkoročne potrebe u većoj mjeri okreću drugim oblicima zapošljavanja, primjerice agencijama za uvoz stranih radnika.