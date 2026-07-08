Biznis i politika

Nakon kratkog predaha stiže novi toplinski val: Hoće li stradati usjevi?

8. srpnja 2026.
Nakon kratkog predaha stiže novi toplinski val: Hoće li stradati usjevi?
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Edis Felić
Edis Felić
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U DHMZ-u kažu da je žetva dosad prošla bolje od očekivanja, a kiša je ublažila stres za kukuruz prije cvatnje

Toplotni val koji nas je zadesio prije desetak dana konačno je malo splasnuo, no meteorolozi najavljuju novi od sredine srpnja. U toku je žetva pšenice, ječma i uljane repice, a požeto je oko polovice zasijanih površina. No koliko je vrijeme utjecalo na prinose i kakvo će ono biti u slijedećem razdoblju kad se nastavlja žetva, pitali smo Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U DHMZ-u podsjećaju da se trenutačno nalazimo u razdoblju žetve ozimih kultura, dok je do žetve kukuruza ostalo još približno tri mjeseca.

- Žetva ozime pšenice, ječma, ali i uljane repice počela je u zadnjoj dekadi lipnja što je uobičajen termin za ove kulture. Do sada je požeto više od polovice zasijanih površina. Ratari su uglavnom zadovoljni prinosima, što su uvelike doprinijeli povoljni oborinski uvjeti tijekom jeseni i zime, kada su ozime kulture formirale svoj potencijal rodnosti. Trenutačni izazovi ratara više su tržišne nego agroklimatske naravi – kažu u DHMZ-u.

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