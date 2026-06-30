Turizam
Lipanjska fiskalizacija razotkriva rezultate turističke sezone
30. lipnja 2026.
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Broj računa u smještaju pao je u lipnju, no iznos je i dalje rastao, što sugerira da ovogodišnji turistički plus zasad guraju više cijene
Ako je suditi po najnovijim podacima Porezne uprave, lipanj zasad ne potvrđuje priželjkivani rast turističkog volumena. Brojke iz sustava fiskalizacije za prvih 27 dana lipnja jasno pokazuju: broj računa u smještaju pao je kako na razini cijele Hrvatske, tako i u jadranskim županijama.
Iako službena statistika o noćenjima tek stiže, fiskalni aparati sugeriraju da nam je lipanj donio stagnaciju ili čak blagi pad fizičkog prometa u dijelu smještaja koji ulazi u sustav fiskalizacije, dok se rast održava ponajprije zahvaljujući višim cijenama i većem prosječnom računu.
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