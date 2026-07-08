Koliko košta kvadrat plaže? Donosimo cijene 15 plaža pod ključem

Za 15 plaža pod ključem koncesionari plaćaju 549.964 eura fiksne naknade godišnje. Najjeftinija stoji 0,52 eura po četvornom metru godišnje

Iako je novi Zakon o pomorskom dobru donesen prije tri godine s jasnim ciljem da obala mora bude dostupna svima, prizori ograda na pojedinim hrvatskim plažama i dalje izazivaju otpor dijela javnosti, posebno zato što građani očekuju da s novim propisima sve plaže postanu otvorene i besplatne.

Međutim, ako je pojedini koncesionar dobio koncesiju prije 2023. godine, a ona vrijedi i dalje, zakon poštuje takozvana stečena prava, što znači da koncesionar zadržava mogućnost ograđivanja plaže i naplate ulaza sve do isteka tog starog ugovora.