Koncesije

Koliko košta kvadrat plaže? Donosimo cijene 15 plaža pod ključem

8. srpnja 2026.
Turizam, sezona, par, odmor, ljetovanje, plaža, sunce, more
Donatella Pauković
Donatella Pauković
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Za 15 plaža pod ključem koncesionari plaćaju 549.964 eura fiksne naknade godišnje. Najjeftinija stoji 0,52 eura po četvornom metru godišnje

Iako je novi Zakon o pomorskom dobru donesen prije tri godine s jasnim ciljem da obala mora bude dostupna svima, prizori ograda na pojedinim hrvatskim plažama i dalje izazivaju otpor dijela javnosti, posebno zato što građani očekuju da s novim propisima sve plaže postanu otvorene i besplatne.

Međutim, ako je pojedini koncesionar dobio koncesiju prije 2023. godine, a ona vrijedi i dalje, zakon poštuje takozvana stečena prava, što znači da koncesionar zadržava mogućnost ograđivanja plaže i naplate ulaza sve do isteka tog starog ugovora.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Plaže#Oleg Butković#Marin Miletić#Koncesije#Zakon O Pomorskom Dobru#Ograde Na Plažama#Državni Proračun#Hrvatska Obala#Costabella
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right