UGP: Rad nedjeljom ne smije ovisiti o pravnom obliku trgovine

2. veljače 2026.
Rad nedjeljom-ilustracijaClosed Store due to Coronavirus pandemic. Locked Store Door with Padlock and Chains
foto Shutterstock
Luka Kasalo
Luka Kasalo

UGP podržava rad obiteljskih obrta nedjeljom, ali upozorava da isključenje obiteljskih trgovina stvara novu nejednakost

U sklopu najavljenih izmjena Zakona o obrtu, koje bi trebale stupiti na snagu u drugom tromjesečju 2026. godine, Ministarstvo gospodarstva predlaže jednu od najvećih promjena od uvođenja zabrane rada nedjeljom.

Prema tom prijedlogu, na obiteljske obrte u maloprodaji više se ne bi primjenjivala ograničenja radnog vremena ni zabrana rada nedjeljom propisana Zakonom o trgovini, što bi u praksi značilo da bi obiteljske trgovine mogle biti otvorene nedjeljom ako u njima rade članovi obitelji.

Nakon što je Ministarstvo gospodarstva najavilo takve izmjene Zakona o obrtu, za Lider se oglasila Udruga Glas poduzetnika (UGP). Iako pozdravljaju najavljene izmjene, upozoravaju da bi predloženo rješenje moglo stvoriti novu nejednakost među malim poduzetnicima.

