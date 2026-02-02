UGP: Rad nedjeljom ne smije ovisiti o pravnom obliku trgovine

UGP podržava rad obiteljskih obrta nedjeljom, ali upozorava da isključenje obiteljskih trgovina stvara novu nejednakost

U sklopu najavljenih izmjena Zakona o obrtu, koje bi trebale stupiti na snagu u drugom tromjesečju 2026. godine, Ministarstvo gospodarstva predlaže jednu od najvećih promjena od uvođenja zabrane rada nedjeljom.

Prema tom prijedlogu, na obiteljske obrte u maloprodaji više se ne bi primjenjivala ograničenja radnog vremena ni zabrana rada nedjeljom propisana Zakonom o trgovini, što bi u praksi značilo da bi obiteljske trgovine mogle biti otvorene nedjeljom ako u njima rade članovi obitelji.

Nakon što je Ministarstvo gospodarstva najavilo takve izmjene Zakona o obrtu, za Lider se oglasila Udruga Glas poduzetnika (UGP). Iako pozdravljaju najavljene izmjene, upozoravaju da bi predloženo rješenje moglo stvoriti novu nejednakost među malim poduzetnicima.