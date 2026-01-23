UGP predao peticiju ministru: Bez kazni i uz olakšanje za poduzetnike

Na sastanku se raspravljalo o problemima u prijelaznoj fazi provedbe Fiskalizacije 2.0, koji najviše pogađaju poduzetnike i računovođe

Više od 9.400 poduzetnika i građana poručilo je da se Fiskalizacija 2.0 mora uvoditi bez straha od kazni i zastoja u poslovanju. Tim povodom održan je konstruktivan sastanak predstavnika Udruge Glas poduzetnika (UGP) i Ministarstva financija, na kojem je UGP predao peticiju i iznio ključne zahtjeve za olakšavanje provedbe sustava.

UGP su na sastanku predstavljali Boris Podobnik, predsjednik, Bruno Samardžić i Lana Šiljeg, dopredsjednici, te Ivana Ožegović, članica Nadzornog odbora.

Ministarstvo financija predstavljali su Marko Primorac, ministar financija, Tereza Rogić Lugarić, državna tajnica, Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, Marijana Vuraić Kudeljan, zamjenica ravnatelja, te Renata Kalčić, pomoćnica ravnatelja.

Na sastanku se raspravljalo o problemima u prijelaznoj fazi provedbe Fiskalizacije 2.0, koji u najvećoj mjeri pogađaju poduzetnike i računovođe. UGP je naglasio da digitalizacija mora olakšavati poslovanje, a ne stvarati dodatno administrativno i tehničko opterećenje.

Nakon sastanka i razmjene informacija, UGP je Ministarstvu financija dostavio sljedeće zahtjeve:

Nekažnjavanje u prijelaznoj fazi – službena potvrda da se najmanje šest mjeseci neće primjenjivati kazne za nenamjerne i negrube pogreške u provedbi Fiskalizacije 2.0.

KPD klasifikacija – zaštita poduzetnika od kazni dok čekaju službeni odgovor nadležne institucije o ispravnoj KPD oznaci.

Odgoda predaje GFI-ja – najmanje dva mjeseca za male i mikro poduzetnike radi administrativnog rasterećenja, po uzoru na rješenja primijenjena u vrijeme pandemije, kada su rokovi bili produljeni zbog izvanrednih okolnosti.

Lakša promjena informacijskog posrednika – jednostavna, brza i besplatna promjena bez zastoja u poslovanju i bez dodatnog opterećenja za poduzetnike.

Standardizacija tehničkih rješenja – jedinstveni tehnički protokol i obvezna verifikacija informacijskih posrednika radi stabilnosti sustava i smanjenja tehničkih pogrešaka.

Privremeno alternativno zaprimanje računa – mogućnost knjiženja i plaćanja računa u slučajevima tehničkih poteškoća, osobito kada su problemi uzrokovani sustavima ili posrednicima, a ne poduzetnicima, kako bi se spriječili zastoji u naplati i poslovanju.

Jedinstveni sustav za poslovanje s građanima – izbjegavanje paralelne primjene Fiskalizacije 1.0 i 2.0 te dodatnih troškova za poduzetnike.

UGP ističe da cilj ovih zahtjeva nije zaustavljanje digitalizacije, već njezino provedivo, stabilno i partnersko uvođenje, u interesu svih dionika.