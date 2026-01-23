Srebro na povijesnom rekordu: unca premašila 100 dolara

Geopolitičke napetosti i strah od carina potaknuli su snažan bijeg ulagača u plemenite metale i podigli cijene srebra i zlata

Cijene srebra poskočile su u petak na fizičkom tržištu prema 101 dolar, dosegnuvši novu rekordnu razinu pod utjecajem pojačane potražnje investitora za plemenitim metalima u uvjetima geopolitičkih napetosti.

Unca srebra stajala je poslije podneva na fizičkom tržištu 100,88 dolara i bila je viša za 4,89 posto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Od početka godine srebro je poskupjelo gotovo 40 posto, a u prošloj godini cijena mu je više nego udvostručena.

Unca zlata stajala je pak na fizičkom tržištu 4.986,06 dolara i bila je skuplja za 1,01 posto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. U terminskim ugovorima s rokom isporuke u veljači zlatom se pak trgovalo po 0,5 posto višoj cijeni, od 4.936,00 dolara.

Prošle su godine cijene srebra porasle znatno snažnije od cijena zlata, potaknute kontinuirano tijesnom opskrbom na londonskoj burzi, podsjeća Reuters.

Uz pojačanu potražnju središnjih banaka za zlatom, poticaj cijenama plemenitih metala bile su u ovoj godini i geopolitičke napetosti. Početkom siječnja američke snage napale su Venezuelu i zarobile predsjednika Nicolasa Madura. Kabinet predsjednika Donalda Trumpa signalizirao je ponovo pretenzije prema Grenlandu, danskom autonomnom teritoriju.

Napetosti oko Grenlanda stišale su se sredinom tjedna budući da je Trump u Davosu povukao prijetnju carinama skupini europskih zemalja koje su podržale Dansku i njezino inzistiranje na suverenitetu nad Grenlandom.

U petak tržišta je pak uzbunilo opetovano zaoštravanje američke retorike prema Iranu.

Američka "armada" na putu je za Iran, rekao je Trump, osvježivši prijetnju vojnom intervencijom od prije desetak dana, na vrhuncu eskalacije nemira u brojnim iranskim gradovima, s brojnim žrtvama i spaljenim zgradama. Iranske snage sigurnosti suzbile su nemire, a brojni građani izašli su na ulice u znak potpore vlastima.

- Puno naših brodova plovi u tom smjeru, za svaki slučaj... Bilo bi mi draže da se ništa ne dogodi, ali budno ih pratimo - rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One na povratku sa skupa u švicarskom Davosu.

- Naša armada... putuje u tom smjeru i možda je nećemo morati upotrijebiti - ponovio je Trump.

Ulagači se u razdobljima pojačanih napetosti obično okreću kupnji plemenitih metala.

Poticaj cijenama srebra bila je i odluka američke vlade o pokretanju istrage o uvozu strateških minerala, čiji bi zaključak mogao rezultirati novim carinama. Početkom studenoga SAD je na popis strateških minerala uvrstio i srebro, a trgovci su pohitali napuniti zalihe kako bi preduhitrili eventualne nove namete.

U takvim su uvjetima zalihe u drugim dijelovima svijeta smanjene, napominje Reuters.

U skupini plemenitih metala naglo su u petak porasle i cijene platine i paladija. Platinom se na fizičkom tržištu nakon podneva trgovalo po 4,4 posto višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 2.476,19 dolara po unci. Paladij je pak poskupio za 4,3 posto, na 2002,68 dolara po unci.