Tvrtke i tržišta

Poljoprivredni institut Osijek u problemima: Gubitak raste, izvoz pada

24. srpnja 2026.
Žito, pšenica, poljoprivreda
foto Shutterstock
Edis Felić
Edis Felić
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Troškovi su od 2023. porasli 23 posto, izvoz je pao za 800 tisuća eura, a operativno poslovanje završilo duboko u minusu

Kada se govori o hrvatskoj poljoprivrednoj znanosti, malo je institucija koje imaju reputaciju kakvu desetljećima gradi Poljoprivredni institut Osijek. Njegove sorte pšenice, ječma, soje, lucerne i drugih kultura prisutne su na stotinama tisuća hektara u Hrvatskoj i brojnim državama jugoistočne Europe. No posljednji poslovni podaci pokazuju da ni znanstvena tradicija više nije dovoljna zaštita od tržišnih pritisaka.

Institut provodi znanstvena istraživanja, oplemenjuje biljke, proizvodi i dorađuje sjeme i pruža usluge laboratorijske analize, a prema javno dostupnim financijskim podacima prošlu godinu je završio s gubitkom većim od dva milijuna eura, što je jedan od najvećih izazova u posljednjem desetljeću. Za potencijalne investitore, poslovne partnere i dobavljače zato je važnije pitanje od samoga prošlogodišnjeg rezultata kako izgleda poslovanje u 2026. i je li lanjski minus jednokratni poremećaj ili početak dugoročnijeg trenda.

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