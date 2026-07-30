Biznis i politika

Žito povećao prihode 21 posto, ali mu je dobit pala više od 50 posto

30. srpnja 2026.
Uvrštavanje dionica Žito grupe na Zagrebačku burzu i početak službenog trgovanja.Marko Pipunić

Uvrštavanje dionica Žito grupe na Zagrebačku burzu i početak službenog trgovanja.
Marko Pipunić

foto Boris Ščitar
Lider
Lider
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor


Rast pogurale akvizicije Ravlića i Zvijezde, dok su niske cijene svinja i restrukturiranje pritisnuli profitabilnost.

Žito Grupa u prvom je polugodištu 2026. ostvarila snažan rast prihoda zahvaljujući akvizicijama, no istodobno je zabilježila osjetan pad profitabilnosti pod pritiskom niskih cijena svinja, afričke svinjske kuge i troškova restrukturiranja Mesne industrije Ravlić. Kompanija je u prvih šest mjeseci ostvarila 167,6 milijuna eura prihoda od prodaje, što je 21 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je neto dobit pala 51 posto, na 8,7 milijuna eura.

 

 

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Žito Grupa#Mesna Industrija Ravlić#Anabbela#Zvijezda#Fortenova Grupa#Ipo#Afrička Svinjska Kuga#Svinjogojstvo#Akvizicije#Investicije#Poljoprivreda#Restrukturiranje#Dividenda
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right