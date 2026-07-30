Biznis i politika
Žito povećao prihode 21 posto, ali mu je dobit pala više od 50 posto
30. srpnja 2026.
foto Boris Ščitar
Rast pogurale akvizicije Ravlića i Zvijezde, dok su niske cijene svinja i restrukturiranje pritisnuli profitabilnost.
Žito Grupa u prvom je polugodištu 2026. ostvarila snažan rast prihoda zahvaljujući akvizicijama, no istodobno je zabilježila osjetan pad profitabilnosti pod pritiskom niskih cijena svinja, afričke svinjske kuge i troškova restrukturiranja Mesne industrije Ravlić. Kompanija je u prvih šest mjeseci ostvarila 167,6 milijuna eura prihoda od prodaje, što je 21 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je neto dobit pala 51 posto, na 8,7 milijuna eura.
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