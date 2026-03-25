Zagreb ispao iz utrke za sjedište Carinske agencije EU

Nakon eliminacije Zagreba i Varšave, Lille i Rim ostali su jedini kandidati za sjedište nove europske institucije

Kako doznaje Politico, Lille i Rim prošli su u završni krug glasovanja Vijeća EU i Europskog parlamenta za sjedište Europske carinske agencije. Varšava je u posljednjem krugu eliminirana, a Zagreb više nema šanse da bude domaćin nove Europske carinske agencije.

Naime, osim Zagreba, kandidirali su se još: Varšava, Málaga, Lille, Haag, Bukurešt, Rim, Liège i Porto.

Na sastanku u Bruxellesu, Tomislav Sokol, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu iz redova europskih pučana (EPP), objasnio je razloge zbog kojih Zagreb nije odabran kao sjedište ove važne europske agencije.

Kako je istaknuo, unatoč jasnim argumentima u korist Zagreba, kao što su visoka sigurnost grada, spremna zgrada Sveučilišta u Zagrebu, iskustvo naše carinske uprave s čuvanjem granice te činjenica da Hrvatska jedina u EU nema drugih europskih agencija, prednost su na kraju dobile veće države s razvijenim lukama i znatno većim udjelom u trgovinskom prometu (primarno Belgija, Francuska i Nizozemska).

Dodao je i da je među tri favorita Europske pučke stranke bio Zagreb (uz Varšavu i Málagu), dok kod nekih drugih grupacija to nije bio slučaj, primjerice, kod socijalista i demokrata (S&D-ja) gdje među četiri favorita Zagreb nije bio na listi. Od drugih političkih grupa jedino je još kod Zelenih Zagreb bio među favoritima.

No, unatoč snažnom lobiranju i naporu hrvatskih eurozastupnika, otpočetka se znalo da će izbor biti kompleksan, dodao je eurozastupnik Karlo Ressler, također iz EPP-a.

- Pokušali smo napraviti što je više moguće, a imali smo dva jaka argumenta za Zagreb. Prvo, Hrvatska jedina od ovih devet država koje su se natjecale, a koja nema decentraliziranu euorpsku agenciju. Jasno je da treba težiti geografskoj ravnoteži i mislim da će nam to biti dobar argument za neke buduće agencije te vjerujem da ćemo iz ovog procesa izvući pouke. Drugi jaki argument bio je da smo imali zgradu u Zagrebu, koja je bila potpuno spremna za korištenje. No nadamo se da će uskoro biti neka nova prilika gdje će se Zagreb moći natjecati - poručio je Ressler.

Prije izbora, Hrvatska je u svojoj prezentaciji, između ostaloga, istaknula da Zagreb ima najnižu stopu kriminala u EU, odličnu zračnu prometnu povezanost, obrazovane građane koji dobro govore strane jezike, dobru zdravstvenu skrb i pristupačne cijene stanovanja.

Također, od zgrade u Novom Zagrebu koja se nudila za sjedište do zračne luke treba samo 15 minuta vožnje.

S oko 250 dobro plaćenih dužnosnika EU, Europska carinska agencija koordinirat će nadzor nad uvozom robe, posebno sumnjivih plastičnih igračaka te neusklađene kozmetike i ilegalnih droga. Također, nova carinska agencija EU trebala bi koordinirati analizu rizika, razmjenu podataka i IT-sustave između država članica.

No, budući da ni Lille ni Rim nisu osigurali potrebnu većinu glasova vlada i zastupnika ni u prvom ni u drugom krugu, u nastavku dana slijedi treći krug glasanja o novom sjedištu Europske carinske agencije.