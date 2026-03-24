EU će poticati brzi neuspjeh i još brži novi početak, po uzoru na SAD

Među prednostima novog EU Inc. modela ističe se mogućnost brze likvidacije, kako bi osnivači brže i jeftinije ponovno pokretali tvrtke

Iako se prošlotjedna službena objava Europske komisije o uvođenju EU Inc., novog oblika trgovačkog društva koji će jednako funkcionirati u svim zemljama članicama, fokusirala na mogućnost brzog osnivanja tvrtki u roku od 48 sati, za manje od 100 eura i bez minimalnih kapitalnih zahtjeva, jedna je bitna odredba tog 'europskog d.o.o.' modela ostala u sjeni.

Naime, kako stoji u najavi EK-a, među prednostima ovakvog novog modela poslovanja ističe se mogućnost brze likvidacije, odnosno pomaganje osnivačima da brže i jeftinije ponovno pokrenu poslovanje.

EU Inc. tvrtke će tako u slučaju nesolventnosti, tj. nemogućnosti izvršavanja financijskih obveza imati pristup pojednostavljenim i potpuno digitalnim postupcima likvidacije. To znači da će osnivači moći isprobavati inovativne ideje i po potrebi lakše kretati ispočetka te realizirati neki novi projekt, bogatiji za jedno iskustvo.

Ideja je, dakle, da u slučaju propadanja inovativne ideje, osnivačima budu olakšani dugi i komplicirani procesa zatvaranja tvrtki i birokracije.

'Fail fast'

Koncept je to koji u Sjedinjenim Američkim Državama postoji već desetljećima, a naziva se 'brzi neuspjeh' (engl. fail fast), ponekad i 'jefini neuspjeh' (engl. cheap fail). Pojednostavljeno rečeno, metodom pokušaja i pogrešaka osnivači mogu znatno brže testirati održivost svojih proizvoda ili usluga te na temelju tih iskustava izvući pouke i brže krenuti dalje ako početna ideja ne funkcionira. Takav je pristup poslovanju postao standard u tehnološkoj industriji, posebno među startupovima u Silicijskoj dolini.

No, u kontekstu Europske unije i 27 različitih tržišta na kojima se na neuspjeh još uvijek ne gleda toliko blagonaklono kao preko Atlantika, glavna ideja EU Inc-a jest da se toj stigmi neuspjeha konačno stane na kraj, ali i da se ubrzaju administrativni procesi koji nekad nakon zatvaranja tvrtke znaju trajati i godinama.

Naravno, ovakvo 'slabljenje' regulacije neminovno može otvoriti i prostor za manipulacije, poput namjernog gašenja tvrtki kako bi se izbjeglo plaćanje dugova dobavljačima ili zaposlenicima, što bi moglo izazvati probleme. No, s obzirom na to da je konkretan zakonski prijedlog još u pripremi, još će se raspravljati o rješenjima kako da se takve potencijalne manipulacije spriječe.

Prve europske tvrtke već 2027.?

Prvi je korak u stvaranju pravnog okvira za podršku tvrtkama u EU već učinjen na siječanjskoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu gdje su zastupnici su usvojili izvješće o EU Inc.-u, koji se još naziva 28. režim.

Sada, nakon službenog prijedloga Komisije, slijede daljnje rasprave u Parlamenta i Vijeća, a očekuje se da će prijedlog zakona biti na stolu do kraja ožujka 2026. godine, možda već nakon ovotjedne plenarne sjednice Europskog parlamenta u Bruxellesu.

Također, prema nekim procjenama, prvi bi poduzetnici svoje EU Inc. tvrtke mogli registrirati (i po potrebi ekspresno ugasiti) već tijekom 2027. godine.

Da je hitno potreban novi pristup kako bi europske tvrtke lakše poslovale u svim državama članicama EU potvrdila je i predsjednica EK-a Ursula von der Leyen još u siječnju na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, predstavljajući po prvi put EU Inc. Tada je izjavila da trenutni sustav djeluje kao 'ručna kočnica' za profit i rast EU-a.

– Potreban nam je sustav u kojem tvrtke mogu poslovati i prikupljati financiranje bez problema diljem Europe, jednako lako kao i na jedinstvenim tržištima poput SAD-a ili Kine – poručila je tada von der Leyen, potvrđujući da EU novi model kreira po uzoru na te zemlje.

Osim bržeg otvaranja i zatvaranja tvrtki, EU Inc. bi trebao pomoći osnivačima da zaštite svoje poslovanje od neprijateljskih preuzimanja, pružiti im bolje uvjete za privlačenje ulaganja, ali i zadržavanje talenata.

Inicijativa je za sada dočekana s velikim odobravanjem poslovne zajednice, posebno unutar tehnološke industrije koja godinama lobira za veća olakšanja poslovanja poduzetnicima. No, pravi će test biti usklađivanje tog novog režima s različitim nacionalnim pravnim sustavima.