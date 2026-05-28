Jeronim Tomas (Gradska plinara Zagreb): Jeftiniji smo od javne usluge

Poznata je formula određivanja cijena plina, mi to pratimo, hedžiramo rizike i usklađujemo. Problem je kad država promijeni metodologiju

Posljednjih nekoliko godina za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrbu (GPZO) nije bilo nimalo lako. Zbog loših politika nabave plina 2021. stvorila je gubitke koji ni danas nisu dokraja nadoknađeni, a u međuvremenu je na zagrebačkom distribucijskom području izgubljena tzv. javna usluga, u koju se na natječaju progurala tvrtka Međimurje-plin. Za prošlu godinu GPZO ispunio je planove, ostvario je nešto veće prihode i dobit. Potpuno tržišne osnove poslovanja primorale su ga na prilagodbu, no prihodi su ipak pali zbog gubitka dijela zagrebačkih kupaca. O tim prilagodbama i tvrtkinim izgledima za budućnost razgovarali smo s njezinim direktorom Jeronimom Tomasom.

Jeste li zadovoljni rezultatima za 2025.?

– Ukupni prihodi ostvareni su nešto iznad planiranih i iznosili su oko 135,6 milijuna eura, a ostvarena dobit bila je 139 tisuća eura. Prošla godina bila je prva u kojoj smo poslovali potpuno na tržišnim načelima te smo se uspješno konsolidirali i etablirali kao tržišni igrač. Danas smo jedini opskrbljivač kupaca kategorije kućanstava koji posluje isključivo na tržištu, bez segmenta javne usluge. Tijekom 2025. povećali smo broj obračunskih mjernih mjesta, odnosno broj kupaca, za oko 17 tisuća, što je rast od približno 10 posto. Istodobno smo količinski isporučili oko 27 posto više plina od planiranoga. Možemo reći da smo zadovoljni rezultatima jer je 2025. za nas bila godina tržišne stabilizacije i prilagodbe, a taj smo proces uspješno prošli.