Wall Street trguje oprezno, barel nafte poskupio više od tri posto

Indeksi su blago rasli dok ulagači prate napetosti na Bliskom istoku, pogotovo situaciju s Hormuškim tjesnacom, kao i promjene cijena nafte

Na Wall Streetu su u srijedu najvažniji indeksi blago porasli, na nove rekordne razine, no trgovalo se oprezno dok ulagači prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Dow Jones indeks ojačao je 0,36 posto, na 50.644 boda, dok je S&P 500 porastao 0,02 posto, na 7.520 bodova, a Nasdaq 0,07 posto, na 26.674 boda.

Premda su tek blago porasli, svi su indeksi dosegnuli nove rekordne razine. No, nakon nekoliko dana snažnog rasta, tehnološki je sektor jučer pao. Pritom su cijene dionica proizvođača čipova u prosjeku pale 1,4 posto, nakon što su dan prije dosegnule rekordne razine.

Najviše su jučer pale cijene dionica u energetskom sektoru, u prosjeku 1,5 posto, jer su cijene nafte potonule oko pet posto.

Porasle cijene nafte

Cijene su nafte porasle više od tri posto. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skočila 3,85 posto, na 97,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,92 posto, na 92,15 dolara. Kako su splasnula i očekivanja da će se Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, uskoro otvoriti za promet, cijene su nafte porasle.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,13 posto, na 10.505 bodova, a pariški CAC 0,43 posto, na 8.207 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,03 posto, na 25.177 bodova.

Na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica pale, a cijena nafte snažno porasle jer su ulagače zabrinuli novi napadi američke vojske na ciljeve u Iranu. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,7 posto, pa je skliznuo s rekordne razine. Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Australiji, Japanu, Hong Kongu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 3,5 posto.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla drugi dan zaredom. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,45 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,11 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,25 na 159,55 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1595 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1635 dolara.