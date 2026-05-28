Müller na čelu Bilokalnika-IPA, IMV International u predstečaju

Mario Müller novi je predsjednik Uprave tvrtke BILOKALNIK-IPA umjesto Ane Soldo koja zauzima poziciju predsjednice NO-a te kompanije. Dominika Schmidt-Plavec imenovana je zamjenicom predsjednice, a Uroš Vodopivec članom NO-a. Tei Vidaković dodijeljena je prokura.

Müller je i član Uprave tvrtke DS SMITH BELIŠĆE CROATIA, a tijekom svoje karijere bio je na čelnim pozicijama KRAŠA, KANDITA i SAPONIJE.