U novom broju doznajte sve što vas zanima o američkom tržištu

Prokazivanje da je Vlada u siječnju znala, ali je tajila, da Rimac i ekipa odustaju od potpora za robotaksije, četvrti je slučaj da je slavljeni poduzetnik 'nasapunao' dasku predsjedniku Vlade. Oni koji se Plenkoviću zamjere, ne prođu najbolje. Hoće li Rimac biti iznimka, pita se Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

U zakonodavnu proceduru ušao je novi zakon o potrošačkim kreditima (ZOPK) koji će građanima donijeti europski štit od pada u prezaduženost. No predloženim rješenjem nisu potpuno zadovoljni ni oni koje bi nova regulativa trebala štititi, a ni oni od kojih zakon štiti. O novom zakonu doznajte više u aktualnoj temi.

Posljednjih nekoliko godina za Gradsku plinaru Zagreb – Opskrbu (GPZO) nije bilo nimalo lako. Zbog loših politika nabave plina 2021. stvorila je gubitke koji ni danas nisu dokraja nadoknađeni, a u međuvremenu je na zagrebačkom distribucijskom području izgubljena tzv. javna usluga, u koju se na natječaju progurala tvrtka Međimurje-plin. Za prošlu godinu GPZO ispunio je planove, ostvario je nešto veće prihode i dobit. Potpuno tržišne osnove poslovanja primorale su ga na prilagodbu, no prihodi su ipak pali zbog gubitka dijela zagrebačkih kupaca. O tim prilagodbama i tvrtkinim izgledima za budućnost razgovarali smo s njezinim direktorom Jeronimom Tomasom.

SAD je tržište na kojemu se sve događa brže, zahtjevi su stroži, konkurencija brutalnija, a priprema skuplja i dugotrajnija nego što itko planira na početku. Ipak, sve više hrvatskih tvrtki onamo ne samo da ulazi nego i ostaje, gradi pozicije i raste. Te priče nemaju zajedničku formulu, ali imaju zajednički obrazac: tko je god na to tržište ušao bez ozbiljne pripreme – nije izašao bez skupih lekcija. O američkom tržištu čitajte u temi tjedna.

U novom broju analizirali smo kompaniju Maxam Detines, proizvođača industrijskih eksploziva, a donosimo i poduzetničku priču Ivana Zrilića i tvrtke Romb Marketing Strategy, koja se okrenula prema kreativnim projektima, uključujći i sportske kvizove.