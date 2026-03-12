Preminuo Šime Gudeljević, osnivač Fero-Terma

Osnivač i dugogodišnji vlasnik Fero-Terma, tržišnog lidera u opremi za graditeljstvo i interijere, preminuo je u 76. godini

Osnivač Fero-Terma Šime Gudeljević preminuo je u 76. godini života. Tako je danas javnost obavijestio Fero-Term na svom Facebooku.

- S dubokom tugom opraštamo se od Šime Gudeljevića, osnivača Fero-Terma. Godine 1991. osnovao je Fero-Term, s vizijom koja je oblikovala naš put i postavila temelje onoga što smo danas. Njegova predanost, hrabrost i vizionarstvo ostat će trajna inspiracija svima nama, a dobrota i ljudskost kojih ćemo se uvijek sjećati ostavili su dubok trag među svima koji su ga poznavali. Njegovo nasljeđe živi u svakom dijelu Fero-Terma. U vjeri i zahvalnosti čuvamo uspomenu na njega. Počivao u miru Božjem – navedeno je u Fero-Termovom zapisu na toj društvenoj mreži.

Fero-Term je tržišni lider u djelatnosti trgovina na malo željeznom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom u Hrvatskoj, a najveći je i na području nekadašnje Jugoslavije. Kako smo prošle godine izvijestili kad smo radili kompanijski profil Fero-Terma, djelatnost u kojoj posluje inače ostvaruje rast zadnjih godina, a 2023. ukupna vrijednost prodane robe dvanaest u njoj vodećih kompanija u Hrvatskoj iznosila je 358,8 milijuna eura, za 26 milijuna eura ili 7,8 posto više u odnosu na prethodnu godinu, od čega je samo Fero-Term prikupio 18 milijuna eura.

Šime Gudeljević je od osnivanja Feroterma 1991. godine do 2011. bio jedini vlasnik kompanije. Od te godine u vlasničku strukturu Fero-Terma ulaze članovi obitelji. Obitelj Gudeljević je, prema istraživanju beogradskog Nedeljnika iz prosinca 2025. godine kojeg tradicionalno prenosi i analizira i Lider, na 62. mjestu liste stotinu najbogatijih u regiji, s procijenjenom vrijednošću Fero-Terma od 497 milijuna eura.