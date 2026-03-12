EPBD direktiva: Nova pravila mijenjaju tržište nekretnina

Implementacija direktive mijenja pravila gradnje i obnove zgrada, dok energetska učinkovitost postaje ključni faktor vrijednosti nekretnina

Nova Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) donosi jednu od najvećih regulatornih promjena za europski građevinski i nekretninski sektor u posljednjih nekoliko desetljeća. Njezin je cilj postupno smanjiti emisije stakleničkih plinova iz zgrada i do 2050. godine uspostaviti fond zgrada s nultim emisijama. U Hrvatskoj će provedba direktive utjecati na projektiranje novih zgrada, energetsku obnovu postojećeg fonda nekretnina, ali i na tržišne odnose između investitora, vlasnika i zakupaca poslovnih prostora.

Za Lider su više o ovoj temi govorili Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC Hrvatska) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji pojašnjavaju kako će se nova pravila implementirati u hrvatsko zakonodavstvo i kakve se promjene mogu očekivati na tržištu.