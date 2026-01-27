Zbog digitalne transformacije za vikend nedostupne usluge Porezne

Izvijestili su da će nesmetano raditi sustav za fiskalizaciju računa, sustav za fiskalizaciju eRačuna te dodjela OIB-a i dohvat OIB-a

Porezna uprava (PU) je izvijestila u utorak da će zbog radova na provedbi projekta digitalne transformacije od petka, 30. siječnja od 16 sati do ponedjeljka, 2. veljače do osam sati, biti nedostupne njene elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike.

Ovo nije prvi put da zbog provedbe navedenog projekta za vikend neće biti dostupna većina usluga Porezne uprave, pri čemu iz te institucije naglašavaju da planirana nedostupnost nije povezana s projektom fiskalizacije 2.0.

Cilj je projekta, navode, izgradnja novog informacijskog sustava i unaprjeđenje elektroničkih usluga sukladno zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja.

Tako će putem sustava ePorezna i mPorezna biti nedostupne usluge unutar sustava eGrađani, zatim uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga, pa predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva, izdavanje potvrda, predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice, kao i prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju. Neće biti moguća ni predaja svih obrazaca, između ostalog ni JOPPD obrasca, specifikacije nepovezanih uplata, poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. Također, nedostupan će biti i pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun te pregled eRačuna u FiskAplikaciji.

- Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanim u zakonskom roku - napominju iz Porezne.

Izvijestili su da će nesmetano raditi sustav za fiskalizaciju računa, sustav za fiskalizaciju eRačuna te dodjela OIB-a i dohvat podataka iz evidencije OIB-a.

Iz Porezne uprave navode da se u ovoj fazi projekta digitalne transformacije modernizira i migrira sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) i dodatnih PDV obrazaca (PDV-S, ZP, PPO, PZ 42 i 63). Ističu da nove izmjene omogućuju zaprimanje, obradu i knjiženje PDV prijava u realnom vremenu, uz trenutačnu dostupnost podataka na porezno knjigovodstvenoj kartici, čime se povećava transparentnost i učinkovitost komunikacije s poreznim obveznicima. Dodatno su uvedene funkcionalnosti koje olakšavaju podnošenje PDV prijava, uključujući automatsko zbrajanje stavaka pri ručnom unosu putem sustava ePorezna te strukturirani unos podataka o ustupu odnosno cesiji kao načinu realizacije povrata PDV-a, kažu iz Porezne uprave, dodajući da će se daljnje unaprjeđenje digitalnih usluga nastaviti i u narednom razdoblju.