fiskalizacija 2.0

Porezna uvela nova pravila, posrednici upozoravaju na kratak rok

23. siječnja 2026.
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Svi posrednici moraju se uskladiti s novim pravilima do nedjelje, no strahuje da će prekratak rok izazvati nove zastoje u izdavanju e-računa

Nakon tjedana poteškoća u provedbi fiskalizacije 2.0 i izdavanju digitalnih računa, Porezna uprava u utorak je najavila nova pravila za informacijske posrednike i poduzetnike. Točnije, objavila je ažurirane verzije tehničkih specifikacija i validatora za sustav fiskalizacije, a sve kako bi se broj odbijenih računa smanjio.

U praksi to znači da sustavi svih različitih posrednika, kojih je u Hrvatskoj trenutno 33, e-račune moraju provjeravati po identičnim kriterijima.

Nove verzije dokumenata u produkciju kreću u nedjelju, 25. siječnja, u 8:00 sati, što znači da posrednici imaju svega nekoliko dana za potpunu prilagodbu softverske infrastrukture. Dio njih upozorava da je taj rok prekratak.

