AI agentima trebaju brze mreže i lokalna obrada podataka

Moćna infrastruktura kakvu grade telekomi preduvjet je za tzv. agentsku ekonomiju, poslovni model u kojem specijalizirani AI agenti samostalno obavljaju poslovne zadatke koje su dosad radili ljudi

Telekomi spremno dočekuju uspostavu agentske ekonomije, modela u kojem umjetna inteligencija uobličena u specijalizirane umrežene agente, alate, samostalno obavlja niz poslova koje su donedavno obavljali ljudi, poput prodaje, nabave, razvoja, IT podrške. Domaći telekomi u hodu prilagođavaju poslovne procese napretku tehnologije prihvaćajući najnovije domete i njihovi direktori vjeruju da će potaknuti novi rast. No to je nemoguće provesti bez ulaganja u infrastrukturu.

Čovjek u središtu procesa

Primjerice, za A1 Hrvatska agentska ekonomija nije novost, nego nastavak transformacije. U toj kompaniji umjetna inteligencija služi za autonomno upravljanje mrežom i automatizaciju ključnih operativnih procesa. Uza sve to u njoj očekuju i rast agentske ekonomije. Hrvatski Telekom usredotočen je na umjetnu inteligenciju kao jedan od ključnih pokretača rasta, s naglaskom na agentske AI sustave za automatizaciju poslovnih procesa i poboljšavanje korisničkog iskustva. Taj je telekom, primjerice, prošle godine uložio 13 posto više novca u razvoj ključne infrastrukture nego preklani. Telemachov je prioritet pak ulaganje u visokokvalitetnu mrežnu infrastrukturu niske latencije nužne za primjenu naprednih oblika umjetne inteligencije. U toj kompaniji AI rješenja već obavljaju rutinske i repetitivne zadatke, a zaposlenici se bave izgradnjom kvalitetnijeg odnosa s korisnicima.

–​ Agentska umjetna inteligencija prepoznaje se kao strateški smjer razvoja naše industrije – kaže predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina, no dodaje da su ljudi nezamjenjivi te i dalje ostaju u središtu poslovnih procesa.