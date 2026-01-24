Umjetna inteligencija se upotrebljava u Hrvatskoj, ali bez definirane strategije

Uprave često pokazuju oprez na pogrešan način, zabranjujući korištenje AI-ja u poslovanju

Kad sam nedavno razgovarao s izvršnim direktorom srednje velike hrvatske tvrtke, rekao je kako su 'zabranili ChatGPT' zbog sigurnosnih rizika. Ipak, u neformalnom razgovoru taj isti direktor priznao je kako se njime svakodnevno koristi za strukturiranje ponuda, pisanje e-poruka i brzu analizu podataka. Nažalost, zabrana je bila lakše rješenje nego omogućiti zaposlenicima odgovarajuću edukaciju za primjenu AI alata te kreiranje jasnih i razumljivih smjernica za njihovo korištenje (AI strategiju).

Ta situacija nije izoliran slučaj, već paradigma koja se sve češće ponavlja u hrvatskim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu ili sektor. Hrvatska se, izgleda, našla u zanimljivoj, ali ujedno opasnoj situaciji: umjetna inteligencija masovno se upotrebljava, ali ne postoji sustav unutar organizacije koji daje smjernice i koji bi trebao upravljati AI transformacijom. Uprave često pokazuju oprez na pogrešan način, zabranjujući korištenje AI-ja u poslovanju. To rezultira sigurnosnim i operativnim rizicima, pravnim nejasnoćama, nezadovoljstvom zaposlenika i potencijalno ozbiljnim poslovnim posljedicama, posebno na konkurentnost organizacije.

Institucionalni jaz

Prema Valiconovu najnovijem istraživanju o generativnoj umjetnoj inteligenciji u Hrvatskoj, čak 61 posto odraslih koristi se AI alatima, često tjedno ili čak svakodnevno. Unatoč tomu samo oko 13 posto organizacija ima AI strategiju. To jasno pokazuje kako izostaje znatna uporaba AI alata u poslovanju, ali i institucionalna spremnost i sposobnost integracije u poslovne procese.

Na razini Europske unije 'Digital Decade Country Report' za 2025. navodi da je prihvaćanje tehnologija u oblaku, umjetne inteligencije i analitike podataka u Hrvatskoj ispod prosjeka EU-a, posebno u segmentu malih i srednjih poduzeća, što dodatno ilustrira institucionalni jaz. Ti podaci potvrđuju realnu situaciju u poslovnoj praksi. U svijetu sve uspješne tvrtke i korporacije imaju izrađenu AI strategiju. Poslovna praksa pokazuje kako organizacije koje imaju jasno definiranu viziju umjetne inteligencije, investicijske planove i upravljačku strukturu te je povezuju s korporacijskim ciljevima ostvaruju mjerljive rezultate: uštede, rast produktivnosti i bolju konkurentnost.

Za poslovne lidere u Hrvatskoj pitanje više nije koriste li se njihovi zaposlenici AI alatima, jer koriste se. Ključno je pitanje upravlja li netko primjenom AI alata u poslovanju organizacije. Stoga što prije izradite AI strategiju svoje tvrtke kako bi vaša organizacija mogla imati koristi od primjene umjetne inteligencije u poslovanju. U tom se kontekstu u nastavku navode četiri konkretna ključna koraka AI transformacije koje možete provesti u idućih trideset do šezdeset dana.

Četiri ključna koraka

Prvo, odgovornost primjene AI-ja u poslovanju mora biti na razini uprave poduzeća. Njegova primjena u poslovanju nije IT projekt, to je ključna strateška odluka koja možda najviše utječe na održivost i budućnost vašeg poslovanja.

Drugo, odmah uvedite pravila za primjenu AI alata: što je dopušteno, a što nije. Definirajte odgovornosti za osjetljive informacije i postupke kojima se koriste AI alati. Izrada pravilnika na prvu vam se može činiti vrlo složenom, ali nije. Pokušajte izraditi pravila koja motiviraju zaposlenike na odgovorno korištenje AI alata, a ne na njihovu zabranu.

Treće, procijenite sposobnosti zaposlenika i prepoznajte područja poslovanja u kojima se AI već upotrebljava – na primjer u administraciji, marketingu ili prodaji. Cilj je bolje razumjeti kapacitete primjene AI alata od zaposlenika, a time i zrelost organizacije za sustavno uvođenje AI u poslovanje.

Četvrto, izradite strategiju umjetne inteligencije u kojoj ćete definirati svoju viziju, navesti jasne i razumljive strateške ciljeve njezine primjene u poslovanju te osigurati njezino sustavno i postupno uvođenje u sve dijelove organizacije. Kao važan dio te strategije povežite konkretnu primjenu AI-ja s mjerljivim poslovnim ciljevima (KPI): bolje vrijeme izrade ponuda, poboljšana potpora klijentima, brža analiza podataka. Tako omogućujete agilno praćenje primjenu AI strategije i bolje upravljanje AI transformacijom.

To su osnovni koraci sustavne AI transformacije svake organizacije bez obzira na veličinu ili sektor. Bez njih umjetna inteligencija ostaje neorganizirani alat poslovanja, a ne strateški resurs ključan za održivo poslovanje, rast konkurentnosti i zadržavanje tržišne pozicije. U konačnici, razlika između tvrtki koje će biti spremne za sutrašnje tržište i onih koje će ostati u prošlosti neće biti u tome koja se koristi AI-jem, već koja sustavno upravlja njegovom primjenom u poslovanju.