Hrvatski lideri na testu: mogu li parirati globalnoj konkurenciji

Kompanije poput Končara i Plive pokazuju da mogu, ali samo uz stalna ulaganja u inovacije, izvoz, tehnologiju i povećanje produktivnosti

Statistika je često varljiva jer mnogo govori, a samo analitičnima mnogo i otkriva. Posljednjih godina svjedočimo rekordima: u prihodima, broju zaposlenih, isplaćenim prosječnim i medijalnim plaćama, izvozu pojedinih tvrtki ili cijelih sektora. Reklo bi se da je stanje bajno. No je li baš tako? Koliko su najveća hrvatska poduzeća konkurentna u europskim i globalnim okvirima? Je li im poslovanje doista kompetitivno u odnosu na inozemne natjecatelje na istim tržištima?

Na ovim stupcima, naravno, ima premalo prostora da obuhvatimo sve sektore i sva najbolja i najveća domaća poduzeća, no odabrali smo četiri za koja smatramo da dobro oslikavaju koliko hrvatska ekonomija može biti raznovrsna i konkurentna u natjecanju sa stranim igračima i na inozemnim tržištima. Riječ je o Plivi, godinama predvodnici u farmaceutici; Konzumu, jednom od rijetkih preostalih velikih trgovačkih lanaca u domaćem vlasništvu; Adris grupi, koja se iz turističke transformirala u doista diverzificiranu grupaciju; i Končaru, koji u energetskom sektoru iskorištava prednosti aktualnog vala zelene tranzicije.