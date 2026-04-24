Američko tržište ostaje jedno od najvažnijih i najutjecajnijih

'Do 2030. korporativni svijet bit će otporniji, tehnološki napredniji i mnogo više usmjeren na sigurnost opskrbe'

Piše: Nikolina Dizdar Čehulić, predsjednica Uprave Plive

Radimo u industriji u kojoj je upravljanje rizicima svakodnevica, ne iznimka. Geopolitičke tenzije, trgovinske politike i regulativne promjene dio su realnosti globalnog poslovanja već desetljećima, zato se ne pripremamo za jedan scenarij, nego za više njih istodobno. Aktivno diverzificiramo tržišta, gradimo fleksibilne lance opskrbe i stalno analiziramo alternativne opcije za distribuciju i proizvodnju. Istodobno kibernetička sigurnost postala je jednako važna kao i fizička sigurnost.

Ulažemo u otpornost IT sustava, zaštitu podataka, nadzor nad opskrbnim lancima i dodatnu kontinuiranu edukaciju zaposlenika. Američko tržište i dalje ostaje jedno od najvažnijih i najutjecajnijih za farmaceutsku industriju. Kontinuirano pratimo razvoj situacije, moguće promjene trgovinskih politika i regulatornog okružja kako bismo na njih mogli pravodobno reagirati. Do kraja godine očekujemo nastavak stabilnog rasta, ali i nastavak potrebe za prilagodbom.

Tržište ostaje vrlo dinamično, pod pritiskom regulativnih promjena, troškova i geopolitičkih rizika, ali ujedno raste potražnja za generičkim lijekovima, biosličnim lijekovima, terapijama za kronične bolesti i inovativnim oblicima liječenja. Sve važniju ulogu imat će i umjetna inteligencija, posebno u razvoju lijekova, upravljanju podacima, planiranju kliničkih ispitivanja i optimizaciji proizvodnje.

Do 2030. korporativni svijet bit će otporniji, tehnološki napredniji i mnogo više usmjeren na sigurnost opskrbe. Kompanije će manje ovisiti o jednom tržištu, jednom dobavljaču ili jednoj regiji te će više ulagati u regionalnu proizvodnju, digitalne tehnologije i sigurnost podataka. Istodobno će rasti važnost otpornosti, brzine prilagodbe i sposobnosti upravljanja rizicima, jer će upravo to biti ključna razlika između uspješnih i manje uspješnih kompanija.

Globalno poslovanje do 2030. obilježit će vjerojatno i veća fragmentacija tržišta, snažnija regionalizacija opskrbnih lanaca te rast važnosti energetske sigurnosti, održivosti i strateških industrija. Znanje, tehnologija, inovacije i otpornost opskrbnih lanaca biti među ključnim čimbenicima konkurentnosti u godinama koje dolaze.