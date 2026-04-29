Končar bilježi rekordnu ugovorenost od 2,9 milijardi eura

U prva tri mjeseca ove godine ugovoreno je novih poslova u vrijednosti 585 milijuna eura, više od 50 posto na inozemnim tržištima

Unatoč izraženim globalnim geopolitičkim i tržišnim nestabilnostima, KONČAR je u prvom tromjesečju 2026. nastavio s vrlo snažnim poslovnim i financijskim rezultatima. Svi ključni pokazatelji bilježe rast u odnosu na isto razdoblje lani, a posebno se ističe iznimno visoka razina novougovorenih poslova.

U prva tri mjeseca ove godine KONČAR je ugovorio novih poslova u vrijednosti 585 milijuna eura, pri čemu je ugovorenost na inozemnim tržištima veća za više od 50 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine. Zahvaljujući tome, knjiga narudžbi (backlog) premašila je 2,9 milijardi eura, što je za gotovo 760 milijuna eura više nego prije godinu dana te za 235,7 milijuna eura više u odnosu na kraj 2025.

Rast prihoda, EBITDA-e i dobiti

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznosili su 330,5 milijuna eura, što je povećanje od 24,4 milijuna eura na godišnjoj razini. Neto dobit dosegnula je 72,7 milijuna eura i veća je za 7,6 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Operativna profitabilnost dodatno je ojačana – ostvarena EBITDA iznosila je 79,1 milijun eura, uz rast od 9,5 milijuna eura, dok je EBITDA marža povećana za 1,2 postotna boda, na 23,9 posto.

Izvoz premašio strateški cilj

Izvozni poslovi i dalje dominiraju poslovanjem Grupe, s udjelom od 72,2 posto u ukupnim prihodima. Time je već u prvom tromjesečju premašen strateški cilj za cijelu 2026. godinu, koji predviđa udio izvoza od 70 posto.

Rast prihoda zabilježen je u gotovo svim poslovnim segmentima, a i dalje prednjači segment prijenosa i distribucije električne energije, koji je ostvario 276,6 milijuna eura prihoda od prodaje. Riječ je o povećanju od 21,3 milijuna eura u odnosu na prvo tromjesečje 2025., čime se dodatno potvrđuje strateška uloga KONČARA u globalnoj energetskoj tranziciji.

Predsjednik Uprave Gordan Kolak istaknuo je da rezultati potvrđuju otpornost poslovnog modela u uvjetima pojačanih geopolitičkih napetosti i tržišne nestabilnosti.

Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar grupe

– Ostvarena razina ugovorenosti jasno pokazuje snažnu globalnu potražnju za elektroenergetskom opremom i integriranim rješenjima, potaknutu ulaganjima u energetiku i kritičnu infrastrukturu. Nastavljamo snažno ulagati u razvoj tehnologija, inovacije i digitalna rješenja, osobito u kontekstu rastućih energetskih, geopolitičkih i kibernetičkih rizika – poručio je Kolak.

Veliki projekti u Češkoj i Švedskoj

Među najznačajnijim novim projektima ističe se ugovor za modernizaciju agregata hidroelektrane Hidroelektrana Orlik, jedne od ključnih elektrana u Češkoj Republici i važnog dijela Vltavske kaskade. Projekt uključuje više društava unutar Grupe te dodatno potvrđuje sposobnost KONČARA za realizaciju složenih energetskih zahvata.

Značajan iskorak ostvaren je i na tržištu Švedska, gdje su ugovorena četiri nova kompleksna projekta ukupne vrijednosti 29,4 milijuna eura, usmjerena na jačanje prijenosne elektroenergetske mreže.

Fokus na kapacitete i ljude

U kompaniji naglašavaju kako će i u narednom razdoblju poseban fokus ostati na osiguravanju proizvodnih kapaciteta i kvalificiranih stručnjaka. Snažna prisutnost na tržištu Europske unije, rekordna knjiga narudžbi i visoka predvidljivost prihoda stvaraju stabilnu osnovu za daljnji rast.

KONČAR tako u 2026. ulazi s jasnim strateškim smjerom, snažnom tržišnom pozicijom i ambicijom daljnjeg jačanja uloge jednog od ključnih regionalnih i europskih igrača u energetici i industrijskoj infrastrukturi.