Financijske funkcije sad je lako upakirati u svoje proizvode i usluge

Premda ne zvuče ni novo ni nepoznato, za tzv. ugrađene financije kažu da su trenutačno jedan od najvećih tehnoloških trendova

Aplikacija ili internetska trgovina može postati banka, koja to zapravo nije, ali koja bankovne aplikacije i druge financijske usluge pretvara u nefinancijske, a tvrtkama koje ih upotrebljavaju povećava prihod. Riječ je o tzv. ugrađenim financijama (engl. embbeded finance), koje korisnicima omogućavaju izravno plaćanje u sklopu aplikacija koje upotrebljavaju, poput internetske trgovine, softverskih platformi ili mobilnih aplikacija za prijevoz.

Među najvećim su tehnološkim trendovima u financijskim uslugama, ubrzavaju inovacije u nizu sektora i tvrtke od njih imaju velike koristi. Obuhvaćaju financijske usluge poput plaćanja, bankarstva, kreditiranja, osiguranja i ulaganja u aplikacije i platforme koje su dio nefinancijskog sektora te donose veliku promjenu u pružanje financijskih usluga. Taj sustav razvija se ubrzano integracijom plaćanja i automatizacijom financijskih procesa unutar softvera koje poduzetnici svakodnevno primjenjuju.