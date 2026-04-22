Neto imovina OMF-ova u ožujku pala za 604,4 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju ožujka ove godine iznosila je 27 milijardi eura, što je za 604,4 milijuna eura ili 2,2 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, a posljedica je negativnih tržišnih kretanja izazvanih krizom na Bliskom istoku, navodi se u mjesečnom izvješću Hanfe.

OMF-ovi su na kraju ožujka ukupno imali 2.407.600 članova, odnosno njih 1.866 više u odnosu na veljaču 2026. godine. U ožujku su OMF-ovi zabilježili 3.124 nova člana, pri čemu ih je veliku većinu, 89,5 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u ožujku ove godine prestalo je članstvo za 1.259 osiguranika.

U ožujku su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 156,2 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 26,8 milijuna eura, što je za 2,8 milijuna eura ili 9,4 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju ožujka bili su negativni za sve tri kategorije, pri čemu je "minus" u A kategoriji iznosio 3,67 posto, u B kategoriji 2,76 posto, a za C kategoriju 0,84 posto.

Prinosi na godišnjoj razini su i dalje pozitivnog predznaka u sve tri kategorije - u kategoriji A se bilježi rast za 16,38 posto, u kategoriji B za 8,32 posto, a u kategoriji C za 1,56 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,46 posto, za Mirex B 5,51 posto i za Mirex C 3,16 posto, naveli su iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Inače, krajem ožujka se u kategoriji B nalazilo 74,16 posto članova, u kategoriji A 22,54 posto, a u kategoriji C 3,3 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju trećeg mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 15,6 milijardi eura i udjelom od 57,9 posto, pri čemu se taj udjel povećao za 1,4 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, primarno zbog tržišnih kretanja, smanjila se zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,7 postotnih bodova, te su ona krajem ožujka iznosila 6,6 milijardi eura, odnosno 24,6 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,7 posto, a ulaganja u strane dionice 10,9 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s tri milijarde eura i udjelom od 11 posto, koji se smanjio za 0,2 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u ožujku četiri posto imovine OMF-ova, odnosno 1,1 milijardu eura, što na mjesečnoj razini predstavlja pad od 0,7 postotnih boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova manja za 43 milijuna eura

Na kraju ožujka u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 452.720 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 51.581 članom.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 13,7 milijuna eura, što je 3,2 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 7,3 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini pad za 9,6 posto.

Neto imovina DMF-ova u ožujku je tako iznosila 1,68 milijardi eura, što je za 43 milijuna eura ili 2,5 posto manje na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 52,5 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 28,7 posto te investicijski fondovi s 8,7 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,6 postotnih bodova, dok je udio ulaganja u dionice pao za 0,5 postotnih bodova, a u investicijske fondove za 0,4 postotna boda.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 107 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u ožujku poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 4,1 milijardu eura te je bila za 118,3 milijuna eura ili 2,8 posto manja nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju trećeg mjeseca iznosila je 199 milijuna eura, uz mjesečni pad za 11,5 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u "minusu" za 11,3 posto.