Problemi i mirovincima dolaze izvana

Tri četvrtine svih članova obveznih mirovinskih fondova štedi u kategoriji B, srednje rizičnoj prema načinu na koji se ulažu ta sredstva

Završila je još jedna godina, kažu prilično dobra za društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima. Nova godina, kako se može čuti od jednog društva, ali i neslužbeno, bit će mnogo izazovnija, pa nije isključeno da se mirovinska društva odluče za malo konzervativniji pristup.

Službeno, odgovorili su nam iz Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koje upravlja Raiffeisen obveznim mirovinskim fondovima, čiji su prinosi u 2025. godini bili 'u skladu s dugoročnim očekivanjima'. Za kategoriju A iznosili su 8,61 posto, za kategoriju B 4,42 posto te za kategoriju C 1,9 posto. Ako se promatraju razdoblja od početka rada fondova, potkraj 2025. godine prinosi fondova, izraženi na godišnjoj razini, iznosili su 6,55 posto za kategoriju A, za kategoriju B 5,22 posto, a za C 3,5 posto.

Poručuju da su i prinosi dobrovoljnih fondova kojima upravlja Raiffeisen također bili u skladu s dugoročnim očekivanjima i zacrtanim strategijama pojedinih fondova. Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, čija je dugoročna strategija nešto rizičnija od obveznoga mirovinskog fonda kategorije B, ali i konzervativnija od obveznoga mirovinskog fonda kategorije A, ostvario je u 2025. godini prinos od šest posto, a njegov prinos od početka rada, izražen na godišnjoj razini, potkraj 2025. godine iznosio je 4,99 posto.