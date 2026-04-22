Rokovi certifikata padaju na 47 dana - ASEE lansira Certiligent

Promjena industrijskih standarda pretvara dosadašnji administrativni zadatak u kontinuirani operativni izazov za IT timove

Rokovi valjanosti TLS/SSL certifikata postupno se smanjuju s 398 na svega 47 dana do 2029. godine te dosadašnji načini upravljanja certifikatima postaju teško održivi. Kao odgovor na tu promjenu, ASEE uvodi Certiligent – platformu za centralizirani nadzor i automatizirano upravljanje cijelim životnim ciklusom certifikata.

TLS/SSL certifikati temelj su sigurnosti digitalnih servisa jer osiguravaju šifriranu komunikaciju, zaštitu osjetljivih podataka i provjeru identiteta online servisa. Bez važećeg certifikata web stranice i aplikacije postaju nedostupne, preglednici prikazuju sigurnosna upozorenja, a poslovni procesi mogu biti izravno pogođeni. Skraćivanje roka valjanosti certifikata dodatno povećava kompleksnost – umjesto jedne obnove godišnje, organizacije će certifikate morati obnavljati i do osam puta godišnje, što upravljanje certifikatima pretvara u kontinuirani operativni proces. Najveći rizik takvih promjena nose organizacije koje ovise o visokoj dostupnosti digitalnih servisa, poput banaka, financijskih institucija, e-commerce platformi, zdravstvenih sustava i velikih enterprise kompanija sa složenom IT infrastrukturom.

- Ono što je do sada bio godišnji administrativni zadatak postaje kontinuirani operativni izazov. Umjesto jedne obnove godišnje, sada govorimo i do osam obnova po certifikatu. Ako organizacija ima stotinjak certifikata, to više nije usputni posao – to zahtijeva praktički jednog zaposlenika koji će se time baviti – izjavio je Robert Preskar, direktor Odjela za razvoj proizvoda i rješenja iz područja sigurnosti i kartičnog poslovanja, ASEE Hrvatska.

Certiligent je platforma za centralizirani nadzor i automatizirano upravljanje životnim ciklusom TLS/SSL certifikata koja omogućuje pregled svih certifikata s jednog mjesta, kontinuirani 24/7 nadzor, definiranje fleksibilnih politika obnove te potpuno automatiziranu obnovu i zamjenu certifikata, uz pravovremena upozorenja prije isteka. Platforma podržava velik broj različitih izdavatelja certifikata i prilagođava se različitim IT okruženjima, čime smanjuje rizik isteka certifikata, rasterećuje IT timove i povećava sigurnost. Automatizacijom upravljanja certifikatima organizacije ostvaruju manje incidenata i hitnih intervencija, značajne uštede vremena i operativnih troškova te veću skalabilnost bez proporcionalnog rasta operativnog opterećenja.

ASEE ima desetljeća iskustva u razvoju i implementaciji cybersecurity rješenja, a napredna rješenja ASEE Grupe implementirana su u financijskim institucijama, javnim i komunalnim poduzećima u 24 države diljem svijeta.