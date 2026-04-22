Svjetska tržišta: Wall Street oslabio drugi dan zaredom

Na većini azijskih burzi cijene dionica u srijedu pale, kao i na Wall Streetu dan prije, zbog nepoznanica o mirovnim pregovorima

Na Wall Streetu su i u utorak cijene dionica pale, drugi dan zaredom, jer još uvijek nema dogovora između SAD-a i Irana o nastavku mirovnih pregovora.

Dow Jones indeks oslabio je 0,59 posto, na 49.149 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,63 posto, na 7.064 boda, a Nasdaq 0,59 posto, na 24.259 bodova.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja indeksi su porasli, zahvaljujući poruci iranskih vlasti da razmatraju mogućnost nastavka pregovora sa SAD-om u Pakistanu.

No, kasnije su iranski dužnosnici kazali da bi se pregovori mogli nastaviti samo ako Washington prestane s prijetnjama i pritiscima. Uz to, Iran ne želi pregovore kojima je cilj njegova predaja.

Zbog svega toga potpredsjednik SAD-a JD Vance, koji je zadužen za pregovore, još nije otputovao u Pakistan.

Kako do drugog kruga pregovora nije došlo u dogovorenom dvotjednom primirju, jučer je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio produženje primirja kako bi Teheranu dao više vremena da predstavi svoje prijedloge.

I dok kriza na Bliskom istoku drži ulagače na oprezu, podršku tržištu pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Od kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 87 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 14 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Pozitivno su na tržište utjecali i podaci koji pokazuju da američko gospodarstvo i dalje stabilno raste.

Potrošnja u maloprodaji porasla je u ožujku snažnih 1,7 posto, više nego što su analitičari očekivali.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,05 posto, na 10.498 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,60 posto, na 24.270 bodova, a pariški CAC 1,14 posto, na 8.235 bodova.

Azijske burze prate pad Wall Streeta

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7 sati u minusu oko 0,5 posto.

Pritom su cijene dionica u Južnoj Koreji, Japanu, Indiji, Australiji i Hong Kongu pale između 0,1 i 1,3 posto, dok su u Šangaju blago porasle.

Na samom početku trgovanje neki od tih indeksa su porasli jer je sinoć predsjednik SAD-a Donald Trump najavio produženje primirja kako bi Teheranu dao više vremena da usuglasi svoje prijedloge, s obzirom da su, kaže Trump. iranske vlasti podijeljene u mišljenju.

No, nije jasno hoće li se daljnjeg primirja, započetog prije dva tjedna, držati Iran i Izrael.

Osim toga, premda je dan prije Iran poručio da razmatra mogućnosti nastavka mirovnih pregovora, sinoć je odbacio prijedlog drugog kruga pregovora jer, kako je poručio, to bi bilo gubljenje vremena.

Pregovori bi se, poručio je Teheran, mogli nastaviti samo ako Washington prestane s prijetnjama i pritiscima te da ne želi pregovore kojima je cilj predaja.

Cijene nafte stagniraju

A nakon jučerašnjeg rasta, cijene nafte jutros stagniraju. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela porasla 0,06 posto, na 98,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,14 posto, na 89,50 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,36 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,08 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,95 na 159,30 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1740 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1775 dolara.

ZSE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu SAD i Iran

Na Zagrebačkoj se burzi u srijedu očekuje oprezno trgovanje, kao i dan prije, jer se i na svjetskim burzama trguje suzdržano dok ulagači čekaju hoće li se nastaviti mirovni pregovori između SAD-a i Irana

Crobex indeks porastao je jučer 0,24 posto, na 3.976 bodova, a Crobex10 0,43 posto, na 2.546 bodova. Tako su oba indeksa nadoknadila većinu gubitaka od prethodnog dana.

Pritom su porasli i gotovo svi sektorski indeksi, a najviše, 1,1 posto, Crobexkonstrukt. Jedino je pao Crobexindustrija, za 0,71 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 1,8 milijuna eura, oko 200 tisuća eura manje nego dan prije.

Najveći redovni promet, gotovo 559 tisuća eura, ostvaren je dionicom Končara, uz rast cijene za 0,38 posto, na 788 eura.

Po likvidnosti je slijedila dionica Valamar Riviere, s prometom od 402 tisuće eura, te rastom cijene za 0,59 posto, na 6,84 eura.

Znatniji promet imala je i povlaštena dionica Adris grupe, gotovo 179 tisuća eura, a cijena joj je porasla 0,45 posto, na 89,4 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica Atlantic grupe kojom je protrgovano za gotovo 162 tisuće eura, uz rast cijene za jedan posto, na 50,5 eura.

Najveća dobitnica među likvidnijima bila je dionica HPB-a s rastom cijene od 2,07 posto, na 296 eura.

Najveća je, pak, gubitnica bila dionica Luke Rijeka, s padom cijene za 5,52 posto, na 15,4 eura.

Na ZSE se jučer ukupno trgovalo s 31 dionicom, pri čemu je cijena njih 18 porasla, sedam pala, a šest stagnirala.