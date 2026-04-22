Predstavljena nova etapa projekta Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje

Nakon Dalmacije na redu su Slavonija i Baranja. Projekt se sada fokusira na kontinentalni identitet i autentična slavonska jela

U hotelu Materra, u sklopu događanja 'Stories of Slavonia' u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, predstavljen je projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, uz najavu njegove druge sezone koja će biti posvećena Slavoniji i Baranji.

Događanje je okupilo predstavnike turističkog i ugostiteljskog sektora s ciljem jačanja kontinentalnog turizma i razvoja premium ponude, a u fokusu programa bio je i panel posvećen upravo ovom projektu, na kojem su sudjelovali Ema Huskić, voditeljica marketinga u Mastercardu u Hrvatskoj, chef Marin Medak, voditelj radne skupine projekta te Dino Grnja, kuhar u hotelu Materra i polaznik prve generacije masterclass radionica.

Panel je otvorio pitanje kako tradicionalna jela mogu postati temelj suvremenog turističkog identiteta, ali i zašto je upravo sada trenutak da se hrvatska kuhinja sustavno definira i predstavi svijetu.

- Mastercard se već godinama aktivno bavi turizmom jer vidimo koliko je on važan za gospodarstvo i identitet jedne zemlje. Današnji gosti ne dolaze samo zbog destinacije, nego zbog iskustva, a hrana je jedan od njegovih najsnažnijih dijelova. Upravo zato smo pokrenuli projekt kojim želimo unijeti jasnoću u ono što Hrvatska gastronomski jest i kako to možemo dugoročno komunicirati – istaknula je Ema Huskić.

Dodala je kako su rezultati prve sezone, ali i interes stručne javnosti i mladih kuhara, pokazali da postoji stvarna potreba za ovakvim pristupom, što je bio i ključni poticaj za nastavak projekta.

Dino Grnja, Marin Medak, Ema Huskić i moderatorica Tihana Tomljanović

Nova sezona, koja započinje na jesen 2026., bit će posvećena Slavoniji i Baranji, regijama snažnog kulinarskog identiteta koje će, po uzoru na Dalmaciju, proći proces stručne selekcije i standardizacije jela. Radnu skupinu predvodit će Marin Medak, a činit će je i Tomislav Đukić, Goran Kočiš, Marko Alilović, Marko Gajski i Dario Bionda.

- Ljudi često misle da kuhaju čobanac, a zapravo rade paprikaš. I obrnuto. Upravo takve stvari želimo jasno definirati, ne da bismo ograničili kreativnost, nego da bismo razumjeli što neko jelo uistinu jest i što ga čini autentičnim. U Dalmaciji smo pokazali da je to moguće, a sada idemo korak dalje, Slavonija je sljedeća logična etapa – rekao je Marin Medak.

Mastercardov projekt Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje nacionalna je petogodišnja inicijativa koja ima za cilj definirati, standardizirati i promovirati hrvatsku kuhinju kao važan turistički i kulturni resurs. Svaka sezona fokusira se na jednu regiju, a proces uključuje suradnju s vodećim chefovima, analizu tradicionalnih recepata te edukaciju mladih kuhara kroz masterclass radionice.

U prvoj sezoni, posvećenoj Dalmaciji, odabrano je i standardizirano šest jela koja predstavljaju kulinarski identitet regije: crni rižoto, riblja juha, marinirana riba, brudet, riba s gradela i blitva te pašticada s njokima. Ta jela danas čine temelj dalmatinskog dijela budućeg manifesta hrvatske kuhinje.

Kroz projekt se, osim očuvanja tradicije, nastoji stvoriti i jasan okvir koji će ugostiteljima, edukatorima i turističkom sektoru omogućiti dosljedno predstavljanje hrvatske gastronomije na međunarodnom tržištu.

Kako je istaknuto na panelu, Hrvatska ima kvalitetu, ali joj nedostaje jasno ispričana priča. Upravo zato cilj projekta nije samo definirati jela, nego i osigurati da ona postanu prepoznatljiv dio identiteta zemlje.

Slavonija i Baranja su sljedeći korak u tom procesu.