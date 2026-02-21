Poslovne pobjede zbog 3. mirovinskog stupa

Provjereni način da se smanji porez i zadrže ključni zaposlenici

21. veljače 2026.
Provjereni način da se smanji porez i zadrže ključni zaposlenici
Kata Pranić
Kata Pranić

Poslodavci uplatama u treći mirovinski stup privlače vrijedne radnike i dobivaju poreznu olakšicu, a zaposlenici veću mirovinu

Iako nije uobičajeno u hrvatskome mentalitetu, na mirovinu treba početi misliti već prvoga dana radnoga staža. Osim u obveznome mirovinskom fondu, dobro bi bilo da dio plaće završi i u – trećemu mirovinskom stupu. Dobrovoljna mirovinska štednja u trećemu stupu individualizirana je kapitalizirana štednja i zapravo je nadogradnja mirovinske štednje iz prvoga i drugoga stupa te, ovisno o uplati, znatno može utjecati na visinu mirovine. Visina uplate nije propisana i nije obvezatna, uplaćivati se može prema mogućnostima ili ciljano prema željenoj visini mirovine. U dobrovoljni mirovinski fond mogu se učlaniti pojedinci, ali i poslodavci mogu uplaćivati za zaposlenike.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Mirovinska štednja#Treći Mirovinski Stup#Dobrovoljni Mirovinski Fondovi#Financijska Sigurnost#Porezne Olakšice#Poslodavci I Zaposlenici#Ulaganje Za Mirovinu
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right