Rana mirovina: Dovoljno je 55 eura na mjesec ako se ne bojite dionica

Koliko biste imali s 55 godina, odnosno nakon tri desetljeća disciplinirane štednje? To ovisi o izboru jednog od osam mirovinskih fondova

Imate 25 godina, diplomirali ste i hrabro odslužili dvomjesečni vojni rok te imali sreću da se odmah zaposlite, k tome za plaću od mitskih prosječnih 1498 eura neto. Iako vrlo mladi, već ste dovoljno zreli da razmišljate o mirovini, posebno onoj prijevremenoj, tako popularnoj među hrvatskim radnicima. Da bi vam se želja ostvarila, svjesni ste da morate uštedjeti priličan iznos. No što ako je rana mirovina financijski ipak mnogo dostižnija nego što biste na prvu pomislili?

Ako se tijekom radnoga vijeka niste odlučili za poduzetništvo i barem do 45. godine života stvorili uspješan biznis pa ga prodali za nekoliko milijuna eura, ostaje vam izdvajanje određenoga mjesečnog iznosa iz plaće. Prvi izbor za tu opciju otvoreni su dobrovoljni mirovinski fondovi (ODMF). U Hrvatskoj ih posluje osam i njima upravljaju četiri društva. Tomu treba pribrojiti i 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF) koji su osnovale privatne i javne tvrtke te tri sindikata.

Država briše inflaciju

Najstariji ODMF posluje još od ljeta 2002., a posljednji je pokrenut potkraj 2017. S godinama je treći stup, kako se još naziva, sve popularniji. Potkraj veljače otvoreni fondovi imali su gotovo 450 tisuća članova, a u zatvorenima bila je dodatna 51 tisuća. Ukupno, za mirovinu dobrovoljno štedi više od pola milijuna zaposlenih.

Oni koji su postali članovi nakon 1. siječnja 2019., mirovinu iz trećega stupa mogu početi upotrebljavati s navršenih 55 godina života. Tko se učlanio prije 2019., blagodati dobrovoljne mirovinske štednje može početi uživati već s 50 godina. No to ne znači da u tim godinama možete prestati raditi, ako ne želite izgubiti pravo na prijevremenu državnu mirovinu. Naime, uvjet za nju, osim navršenih 60 godina života, jest i najmanje 35 godina radnog staža, prema aktualnoj regulativi. Namjeravate li otići u starosnu mirovinu sa 65 godina života, za koju je uvjet najmanje 15 godina staža, (dobrovoljni) umirovljenički život možete započeti već s 55.