Inin direktor u vlasništvo Pivovare Daruvar, novi vlasnik Naturale

LUMINOUS STAR OF TRADE ušao je u vlasničku strukturu PIVOVARE DARUVAR umjesto INSPIRE INVESTMENTSA. Vlasnik i direktor tvrtke LUMINOUS STAR OF TRADE je direktor ININE tvrtke INA INDUSTRIJSKI SERVISI Hrvoje Glavaš.

Glavaš je ujedno i predsjednik NO-a STSI-INTEGRIRANIH TEHNIČKIH SERVISA, a bio je i predsjednik NO-a tvrtki CROSCO i PLAVI TIM. Također, bio je i član Uprave tvrtke TERRA MINERALNA GNOJIVA.