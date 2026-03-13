Građani za 'trezorac' dali 1,25 milijardi eura, na potezu su banke

Država je blizu cilja od 1,5 milijardi eura, a upis za institucionalne ulagače počinje nakon završetka 1. kruga u ponedjeljak u 11 sati

Nepuni dan ostao je za upis novog izdanja trezorskih zapisa, a do ciljanog iznosa nedostaje oko 250 milijuna eura. U ponedjeljak u 11 sati završit će upis namijenjen građanima za trezorski zapis ročnosti od tri mjeseca. Država ovom dužničkom vrijednosnicom namjerava prikupiti ambicioznih 1,5 milijardi eura, a nudi godišnju stopu prinosa od 2,5 posto. Prema podacima Ministarstva financija na Liderov upit, u petak do podneva 26.442 građana upisalo je milijardu i 242 milijuna eura ponuda.