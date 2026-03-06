Ina: U nova dva istražna područja uložit ćemo desetke milijuna eura

Prva istražna faza za oba prostora trajat će tri godine, tijekom kojih će se provoditi geološka i geofizička istraživanja

U nova dva istražna područja Ina će uložiti više desetaka milijuna eura, priopćili su u petak iz najveće domaće naftne kompanije. Na međunarodnom natječaju za dodjelu dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Republike Hrvatske, Ina je dobila dozvolu za dva nova istražna prostora: SAVA-10/1 i DRAVA-02/02. Odluku o dodjeli istražnih područja donijela je Vlada na sjednici u četvrtak.