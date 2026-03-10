ALKALOID bilježi rast prodaje i dobiti u 2025.

Kompanija ostvarila rekordne rezultate na domaćem i inozemnom tržištu, uz značajne investicije i rast cijene dionica

Zagreb, 9. ožujka 2026. - ALKALOID s rastom konsolidirane prodaje od 10 %, u vrijednosti od 339,3 milijuna eura, konsolidiranom neto dobiti od 29,2 milijuna eura, rastom EBITDA od 20 % i investicijama od 18 milijuna eura u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine. Ukupna konsolidirana prodaja ALKALOID AD Skoplje u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine dosegnula je 339,3 milijuna eura, što je za 10 % više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Konsolidirana prodaja ostvarena na domaćem tržištu povećana je za 20 % u usporedbi s prošlom godinom. Od ukupne konsolidirane prodaje 35 % ostvareno je u S. Makedoniji, dok je 65 % ostvareno na stranim tržištima.

Gledano po regijama, u zemljama Jugoistočne Europe ostvareno je 27 %, u zemljama Istočne Europe (ZND, UKR...) ostvareno je 19 %, a u zemljama Zapadne Europe (EU i EFTA) ostvareno je 18 %, dok je na ostalim tržištima ostvaren 1 % od ukupne konsolidirane prodaje. Najveći porast na izvoznim tržištima, u usporedbi s prošlom godinom, bilježe prodaje ostvarene u Švedskoj i Austriji, gdje su povećane 4 puta, zatim u Nizozemskoj, gdje su povećane 3 puta, kao i u Južnoj Africi i Kazahstanu gdje su prodaje povećane 2 puta.

Nakon toga slijede prodaje u Finskoj (rast od 53 %), Irskoj (rast od 35 %), u Portugalu (rast od 32 %), Grčkoj (rast od 23 %), Armeniji (rast od 22 %), Poljskoj (rast od 18 %), u Njemačkoj (rast od 14 %) itd. Gledano prema skupinama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidirane prodaje najveći udio imaju proizvodi iz segmenta farmacije, i to 91 %, dok segment kemije, kozmetike i biljarstva sudjeluje s 9 %. Od njih veći udio imaju antibiotici s 23 %, OTC pripravci s 18 %, neurološki pripravci s 12 %, kardiološki pripravci s 11 % od ukupne konsolidirane prodaje itd. Ukupne investicije u osnovna sredstva u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznose 18 milijuna eura.

Konsolidirana dobit prije financijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 58,4 milijuna eura i bilježi rast od 20 %, dok konsolidirana neto dobit iznosi 29,2 milijuna eura i povećana je za 7 %. Grupacija ALKALOID broji 3.018 zaposlenih, od kojih je 2.234 u S. Makedoniji, a 784 su zaposleni u kapitalno povezanim društvima u inozemstvu. Cijena dionice ALKALOID AD Skoplje na službenom tržištu Makedonske burze za vrijednosne papire u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine kretala se od 390 do 506 eura ili prosječno 446 eura za jednu dionicu, što predstavlja rast od 22,8 % u usporedbi s prosječnom cijenom dionice u istom razdoblju 2024. godine.

Na dan 31.12.2025. godine tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je 582 milijuna eura. Dana 1. travnja 2025. godine na Skupštini dioničara ALKALOID AD Skoplje usvojena je Odluka o isplati dividende za 2024. godinu u iznosu od 10,2 EUR bruto odnosno 9,2 EUR neto po dionici, što je u odnosu na isplaćenu dividendu po dionici za prethodnu godinu više za 16,67 %. Za isplatu dividende i osobnog poreza na dohodak kompanija je izdvojila oko 14,66 milijuna EUR.

Menadžment ALKALOID-a očekuje da će u 2025. godini nastaviti put kontinuiranog rasta temeljenog na mogućnostima iz tekućih investicija u nove proizvodne kapacitete i opremu te ulaganjima u razvojno-istraživačke projekte, na taj način stvarajući konkurentan portfelj i mogućnosti za širenje tržišta. Za ostvarivanje tih ciljeva nastavit će se i s novim zapošljavanjima u zemlji, ali i na stranim tržištima, uz kontinuirana ulaganja u podizanje i usavršavanje razine znanja i vještina zaposlenika te u razvoj talenata.