Zašto Hrvatska nema sustavno rješenje za azbest?

Kad treba srušiti Vjesnik, rješenje za azbest nađe se u nekoliko dana. Ali kad se treba sanirati Salonit, može se čekati godinama

Sustavni problemi traže i sustavna rješenja. S tom se rečenicom lako složiti, a hrvatski građani uvjeravaju se u njezinu istinitost iz godine u godinu, na konkretnim primjerima u svojoj svakodnevici. Nažalost, ne prema uspješnoj primjeni sustavnih rješenja, već prema ad hoc rješavanju konkretnih problema kad se pojave i zanemarivanju drugih sličnih ili istovrsnih situacija.

Posljednji primjer tog pristupa, po kojemu je naša administracija dobro poznata, jest azbest u Vjesnikovu neboderu. Kako su izvijestili mediji, ispostavilo se da ga ima na posljednjem katu opožarenoga Vjesnika, zbog čega se nije moglo s punim angažmanom krenuti u rušenje. Izvođač rušenja Eurco​ brže-bolje pronašao je ovlaštenog podizvođača koji će se time pozabaviti pa se posao ipak nastavio.