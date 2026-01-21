Financije

Samo 4,26 posto Hrvata aktivno bira svoj mirovinski fond

21. siječnja 2026.
mirovina, umirovljenje, novac, štednja, umirovljenik, umirovljenica, penzija
foto Shutterstock
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Iako na prvu brojke izgledaju poražavajuće, ako gledamo usporedno s 2024., vidljivo je da u Hrvata ipak raste svijest

Svega 4,26 posto novih članova obveznih mirovinskih fondova, odnosno njih 2334, osobno se prijavilo u jedan od dostupnih mirovinskih fondova dok je njih čak 95,74 posto (85.270 osoba) raspoređeno po službenoj dužnosti.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Hrvati#Mirovinski Fondovi#Regos#Hanfa#Mirovine
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right