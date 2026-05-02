Što se događa s nekretninama? Pandemijski boom je završio

Postpandemijskom boomu na nekretninskom tržištu, sudeći prema broju transakcija, došao je kraj. Ukupni broj kupoprodaja u 2025. pao je na 88.395, ispod razine iz 2016. godine. Stanova i apartmana prodano je manje nego 2016., kupoprodaje građevinskog zemljišta vratile su se približno na razinu iz 2019., a najveći pad bilježe poljoprivredna zemljišta.

Proizlazi to iz Pregleda tržišta nekretnina za 2025. godinu, koji je Ekonomski institut Zagreb izradio za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U odnosu na 2016. i 2017., kada je tržište imalo oko 100 tisuća transakcija godišnje, 2025. bila je slabija za više od 11 tisuća kupoprodaja. U usporedbi s vrhuncem iz 2021. s 134 tisuće transakcija, razlika je još izraženija.

Savršena oluja

Ipak, 2025. se ne može opisati kao krah tržišta, nego prije kao povratak s iznimno povišenih razina iz 2021. i 2022. Tada se, naime, dogodila savršena oluja: izlazak iz pandemije, iznimno visoka inflacija, strah od gubitka vrijednosti novca i najava uvođenja eura. Sve je to zajedno dodatno poguralo kupoprodaje nekretnina.

Kupoprodaje stanova, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta Izvor: Ekonomski institut Zagreb