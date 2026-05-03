Par – nepar: Je li Hrvatska izvukla pouke iz energetske krize 1979.?
Zabrana prometa za polovicu voznog parka trebala je prepoloviti potrošnju goriva, ali rezultirala je tek desetpostotnim smanjenjem
Na današnji dan 1979. godine, stupio je na snagu Savezni zakon o ograničenju upotrebe i kretanja osobnih i drugih vozila, u kolektivnoj memoriji zapamćen kao par – nepar.
Jedan od najomrznutijih propisa dozvoljavao je vožnju vozilima s parnim završetkom registracije samo parnim datumima, a vozilima s neparnim završetkom samo neparnim datumima.
Priča je ovih dana aktualizirana globalnim poremećajima na energetskim tržištima zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. U vremenu kad je Vlada opet ograničila cijene goriva, i kad se uvodi 'plivajući' PDV, vrijedi se prisjetiti datuma koji je u Jugoslaviji prije 47 godina označio prvi otvoreni sudar svakodnevice i energetske realnosti.
Država priznala da nema novca
Bio je to trenutak u kojem je država administrativno priznala ono što je dotad pokušavala prikriti: nafte ima na svjetskom tržištu, ali nema novca da se plati.
Zakon nije bio prometna ni ekološka mjera, nego fiskalna mjera u energetskoj krizi. Nakon iranske revolucije i drugog naftnog šoka, cijene energenata snažno rastu, a Jugoslavija ulazi u fazu kroničnog nedostatka deviza. Sustav vanjskog zaduživanja već je bio napregnut, dinar se stabilno obezvređivao, a uvoz goriva postajao sve skuplji.
Administrativno rješenje bilo je jednostavno: s prepolovljenim prometom prepolovit će se i potrošnja goriva. Međutim, u prvom mjesecu primjene ušteda je iznosila tek oko šest posto, a u lipnju 1979. potrošnja goriva bila je na razini lipnja 1978. Prema kasnijim procjenama, ukupna ušteda tijekom trajanja mjere bila je oko deset posto.
'Snađi se, druže!'
I na ovom primjeru socijalistička birokracija doživjela je poraz. Građani su izigrali propis tada prevladavajućom logikom 'snađi se, druže'. Prilagodili su se dijeljenjem vožnje, posudbom automobila, kupnjom drugog vozila, pa i ilegalnim metodama 'improviziranja' s registracijama.
Uz to, podignuto je i pet ustavnih tužbi, ali Ustavni sud nije o njima odlučio do ukidanja spornog zakona.
Državi nisu pomogle ni uobičajeno oštre kazne – od novčanih do oduzimanja vozačkih dozvola. Zakon je bio vidljiv, nepopularan i represivan, ali energetski i fiskalno neučinkovit.
Cijene pobijedile 'par – nepar'
U međuvremenu je pravi regulator potrošnje goriva postala cijena. U četiri navrata gorivo je od svibnja 1979. do veljače 1981. poskupjelo ukupno za 200 do 230 posto.
I upravo je to bio stvarni regulator potrošnje, pa su omrznuti par – nepar zapravo ukinule cijene. Kako je gorivo poskupljivalo manje se vozilo pa je i potrošnja počela padati, a zakon postajao sve manje relevantan.
Država je, možda nesvjesno, potvrdila aksiom koji vrijedi i danas: cijene djeluju učinkovitije od zabrana. Zato je par – nepar i ukinut 4. veljače 1981.
Ekonomski uvod u politički raspad
Vozači su napokon odahnuli, ali ne zadugo. Par – nepar bio je samo uvod u osamdesete. Globalna energetska i jugoslavenska fiskalna kriza su nastavljene. Uslijedila su ograničenja pri kupovini goriva, a od listopada 1982. uvedena je prodaja goriva na bonove – 40 litara mjesečno.
Par – nepar, bonovi za gorivo, nestašice niza proizvoda i zamrzavanje cijena i plaća bili su ekonomska slika desetljeća koje je počelo Titovom smrću, a završilo političkim raspadom države.
Opet administrativne mjere
Energetska neizvjesnost opet je tu od ruske agresije na Ukrajinu, a dodatno je zaoštrena zbog američko-izraelskog napada na Iran i krize u Hormuškom tjesnacu.
Danas je teško zamisliti u Hrvatskoj novi par – nepar. No, država je reagirala reguliranjem cijene goriva, zamrzavanjem cijena stotinjak proizvoda te 'plivajućim' PDV-om. Ne bi bilo loše podsjetiti se osamdesetih i pouke da administrativne mjere često stvaraju dojam kontrole, ali rijetko rješavaju problem.