Uskoro počinje novi petogodišnji program otkupa vlastitih dionica

Prošloga je tjedna istekao rok petogodišnjeg razdoblja u kojem je Uprava Hrvatskog Telekoma (HT) imala ovlast stjecanja dionica te kompanije, a prema Programu otkupa vlastitih dionica. Bio je to povijesno najveći program otkupa na Zagrebačkoj burzi, težak približno 80 milijuna eura (odnosno 600 milijuna kuna). Posljednje kupljene dionice iz tog programa HT je realizirao potkraj prošle godine pa je pretpostavka da je cijeli iznos odobren 2021. godine tada i potrošen.

Novi prijedlog odluke o davanju ovlaštenja da za račun kompanije stječe dionice Hrvatskog Telekoma naći će se na glavnoj skupštini već idućega tjedna. I ovoga puta riječ je o petogodišnjem razdoblju, uz istu odredbu da cijena po kojoj se kupuju dionice ne smije biti deset posto viša ili niža od prosječne tržišne cijene za dionicu ostvarene tijekom prethodnog dana trgovanja.

Jedino je zasad nepoznato koliko će ovaj put program otkupa biti težak. S obzirom na dosadašnju praksu, bit će dovoljno vrijedan da i u idućih pet godina bude jedan od snažnih generatora rasta prometa na burzi.

Nećemo nagađati koliko bi novi HT-ov program otkupa vlastitih dionica mogao vrijediti, ali možemo spomenuti koja su dva takva programa trenutačno najveća. Prvi je Valamarov, koji je prije nekoliko dana udvostručio predvidivi novčani iznos koji će u ovoj godini utrošiti u tu svrhu. U siječnju je, naime, Valamar objavio da će ove godine za to izdvojiti šest milijuna eura, da bi tu odluku sada stavio izvan snage i podigao iznos na 12 milijuna eura.

Pritom je Uprava Valamara ovlaštena dionice kompanije kupovati po cijeni do 20 posto višoj od prosjeka njezine tržišne vrijednosti u prethodnih trideset dana, a najniža otkupna cijena ne smije biti manja od 50 posto tog prosjeka. Približno jednak iznos za otkup vlastitih dionica u ovoj godini predvidjela je i Atlantic Grupa, čijoj je Upravi odobren otkup njih 125 tisuća.