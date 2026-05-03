Eksperimentna faza u Hrvatskoj već gotova - AI je novo normalno

Eksperimentiranju je kraj. Nakon prvotnog oduševljenja AI alatima kao da splašnjava entuzijazam povezan s generiranim sadržajem

Traženje prečaca svojstvo je kreativnih i znatiželjnih osoba, zato i nije neobično što su baš kreativne agencije među prvima u Hrvatskoj prihvatile umjetnu inteligenciju. Mala štih-proba našeg lista pokazala je da je faza eksperimentiranja s tim alatima u Hrvatskoj već gotova – AI je danas u radnoj svakodnevnici kreativaca već 'novo normalno'. Umjetna inteligencija u domaćim se kreativnim agencijama upotrebljava u svim fazama radnog procesa. Neke kampanje u cijelosti su provedene uz njezinu pomoć, a u druge je ugrađena kao interaktivni dio koji privlači publiku.

Bojno polje kreativaca u komunikaciji definitivno je dobilo novog pomagača, što otvara pitanje tko je autor onoga što vidimo na džambo-plakatima, feedovima na društvenim mrežama ili u medijskim kampanjama. Zasad su, pokazala su iskustva direktora Imago Ogilvyja Darka Bosnara, direktora MinusMinus komunikacija Domagoja Davidovića i predsjednika Uprave BBDO-a Luke Dubokovića, rukopis, odluka i rješenje i dalje čvrsto u ljudskim rukama, a AI-ju je ostavljen prostor u pozadini, kakav i pripada računalnim alatima na koje smo se odavno naviknuli.