Franjo Koletić: Pirotehnika je i dalje najunosniji segment Mirnovca

Tvrtka je ove godine domaćin prestižnog konjičkog natjecanja, a sve ozbiljnije okreće poslovanje prema drone show tehnologiji

Od 6. do 10. svibnja samoborska Etno farma Mirnovec ponovno je domaćin Jumping Samobor World Cupa 2026, međunarodnog FEI natjecanja koje se u Hrvatskoj nije održavalo punih 18 godina. Prijavljeno je, otkrivaju iz Mirnovca za Lider, 310 konja iz 15 zemalja, a među sudionicima su vrhunski sportaši i olimpijci.

Za Franju Koletića, osnivača i izvršnog direktora Mirnovec grupe koji je Etno farmu pokrenuo zbog kćerkine strasti prema jahanju, ovo je logičan iskorak za klub koji već godinama drži vrh domaćeg konjičkog sporta i iz kojeg je potekla Josipa Koletić, najmlađa seniorska prvakinja Hrvatske u preponskom jahanju.